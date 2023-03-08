經典賽張育成5局敲安「敬禮」帶打點 台灣1比5落後

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世界棒球經典賽A組預賽8日在台中洲際棒球場開打，台灣隊晚間首戰交手巴拿馬隊，5局下，台灣隊張育成適時安打幫球隊追回1分，上壘後比出招牌「敬禮」手勢。中央社記者徐肇昌攝 112年3月8日

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（中央社記者謝靜雯台中8日電）世界棒球經典賽台灣隊投手群4局失守，被巴拿馬單局敲出5支安打，一口氣失掉5分，台灣隊5局下靠著張育成適時安打追回1分、上壘比出招牌「敬禮」手勢，5局打完1比5落後。

2023年世界棒球經典賽A組預賽今天在洲際棒球場開打，總統蔡英文透過影片獻上祝福，重量級開球嘉賓也是焦點，副總統賴清德搭配開球捕手是台灣隊打擊教練彭政閔，美國職棒大聯盟傳奇球星李維拉（Mariano Rivera）搭配捕手是老隊友、台灣隊牛棚教練王建民。

台灣隊今天比賽由胡智爲擔任先發投手，前3局雖然都有危機，但力守不失分，4局續投有狀況，被敲出二壘打、投出四壞保送，再被卡斯蒂約（Luis Castillo）敲安失掉1分，1個出局數都沒抓到就退場。

台灣隊接替投球的陳冠偉沒能止血，被賈柏耶樂（Jose Caballero）、桑塔馬利亞（Jahdiel Santamaria）敲出安打失分，2人出局後再被貝珊柯特（Christian Bethancourt）敲出安打再掉分，直到李振昌接替登板才止住持續失分的危機，巴拿馬4局攻下5分、拉開領先差距。

胡智爲今天總計用63球投3.0局，被敲出5支安打，投出2次三振、3次保送，失掉3分責失分，因為投球數超過單場50球，也確定預賽無法再登板投球。

台灣隊1局一度攻佔滿壘，但缺適時一擊、沒有拿下分數，5局下沒有放過機會，1人出局後林立跑出內野安打，靠著滾地球上到二壘，張育成適時安打、送回台灣隊第一分。（編輯：龍柏安）1120308