杭州亞運武術項目賽程密集 考驗休息時間安排

（中央社記者楊啟芳中國杭州24日電）中華奧會組成的杭州亞運考察團今天赴武術的比賽場館視察，雖然熱身場館和主場館相連，不過由於這次亞運賽程比往常密集，如何安排休息方式對教練團與選手是新考驗。

杭州亞運即將於9月登場，武術及卡巴迪的場館在蕭山瓜瀝文化體育中心，距離亞運村以東方向相距約21公里，含主比賽館及熱身館。熱身場館有男、女各2個場地，屆時也會在熱身場館設休息區；比賽場館則是男、女各1個場地，去年已經在這裡進行過武術測試賽。

談到這次亞運場地，武術代表隊教練劉翰修表示，「我覺得這邊場館蠻大的，選手首先要克服這種空間感，整體上安排得還不錯，空間也很高，拋刀拋劍很適合，燈光也很夠。」且現場有播出去年模擬賽的影片，劉翰修說：「更可以模擬、想像。」

不過杭州亞運要克服的是賽程問題，劉翰修指出，今年賽程跟以往不太一樣，以往2種套路不會在同一天，但今年是上午打完之後下午就要接著打，例如上午打完太極拳、下午就要接著打太極劍，「因此選手的休息、盥洗、用餐是我們要去克服的部分。」

經過場地考察後，劉翰修表示，賽程中間的休息方式有2種方案，一種是留在場館休息，另一種是坐接駁車回選手村，單趟約30、40分鐘左右車程，「是可接受範圍，回去會再跟教練團討論一下。」劉翰修也會用今天勘查的場館動線和流程，安排在今年2場模擬賽。

杭州亞運武術代表隊名單已經出爐，套路項目有王振名、孫家閎、陳宥崴、劉菖閔、賴柏瑋、彭羽熙、劉佩勳；散打項目則是林怡汝、侯旻汶、張煥宜。劉翰修指出，「往年有一些比較資深的選手，今年則是有一些新秀，剛好一半一半，這樣算是世代交替，希望能發揮母雞帶小雞的作用。」（編輯：陳政偉）1120324