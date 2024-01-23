大谷翔平贈小學愛心棒球手套 附帶標籤遭拍賣開價10萬日圓

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（中央社記者戴雅真東京23日專電）美國職棒大聯盟MLB日籍球星大谷翔平先前捐贈給日本小學棒球手套，但這些手套上附帶的標籤竟然被放上拍賣網站，以10萬日圓（約新台幣2萬1000元）價格出售，他給學校的勉勵信件複本也被標價9999日圓（約新台幣2118元），引發騷動。

大谷去年11月宣布對日本境內大約2萬間的所有小學，捐贈每校3個兒童用手套，總計捐出約6萬個，希望讓日本孩童享受棒球樂趣。大谷還相當貼心，捐給每校3個兒童用手套中，其中有2個是右撇子用，1個是給左撇子用，細心考慮到左撇子的需求。

大谷在給各學校的信中解釋了他捐贈棒球手套的目的。他表示，「我希望這些手套能成為給予下一代夢想和勇氣的象徵。棒球這項運動給了我機會過上充實的人生。請向學校學生們分享我的訊息，讓學生在校內共享這些手套，讓他們享受棒球。」他最後寫道，「讓我們來打棒球吧」，署名大谷翔平。

大谷捐贈的手套隨後陸續送達各學校，他的母校、岩手縣的姉體小學也收到他的愛心手套，還在去年12月舉行「開箱」儀式。不過，短短不到幾個月，大谷捐贈手套的標籤竟出現在拍賣網站上，他給學校的勉勵信件複本也被放上網販售。

「東京體育」報導，有職棒球迷在拍賣網站上發現疑似大谷贈與的手套標籤，被以10萬日圓價格出售、勉勵信件複本被標價9999日圓，隨即在社群媒體引發「轉賣騷動」。

商品名為「標籤，大谷翔平手套，小學，New Balance」，並附上3副棒球手套的照片，還有說明「2023年底，被送到小學的大谷手套上附帶的標籤（手套要給小朋友使用，因此只出售標籤）。」

轉賣事件被上傳到社群媒體後，商品立刻下架，但已經在粉絲之間引發騷動。

有粉絲說，「我早就預料到會出現這種事情，儘管只是標籤，但這利用了大谷的好意，是最惡劣的一件商品」，「希望這類商品不要再出現」、「看那個紙張，應該是影印發給全校師生的勉勵信」、「我看手套的出現也只是時間早晚的問題」等，引發諸多批評。（編輯：高照芬）1130123