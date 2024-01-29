投手陳禹勳確定改披龍袍 簽1年約預計31日報到

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職味全龍繼郭嚴文後，今天再確定與曾效力樂天桃猿隊的投手陳禹勳達成合約共識，預計31日報到；外界關心陳禹勳私生活領域，領隊丁仲緯表示有了解討論，後續大家一起努力。

34歲的投手陳禹勳去年季後沒有被放入樂天桃猿隊契約保留名單中，也沒有出現在24日桃猿隊開訓典禮上，下一步動向備受關注。

龍隊昨天表示內部有針對是否網羅陳禹勳做出討論，領隊丁仲緯今天也證實已經和陳禹勳達成合約共識，簽下1年合約、月薪不公布，預計31日向球隊報到。

陳禹勳過去有些私生活領域的風波，球迷也十分關注，丁仲緯表示，有做一些了解，也有彼此討論溝通清楚，有一定共識後，大家一起努力。

陳禹勳2014至2023年中職生涯都效力桃猿隊（含Lamigo和樂天），目前為止累計528場出賽，拿下125次中繼成功、121次救援成功，今年球季與野手郭嚴文同赴龍隊、再當隊友。（編輯：張雅淨）1130129