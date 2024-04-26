U23亞洲盃男足8強 韓國不敵印尼無緣巴黎奧運

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（中央社記者黎建忠台北26日電）U23足球亞洲盃今天進行8強賽事，韓國男足在正規時間和印尼踢成平手，雙方進入PK大戰，韓國以10比11敗下陣來，確定無緣今年的巴黎奧運，確定中斷連9屆闖進五環殿堂。

這場比賽開賽僅15分鐘就由印尼隊先馳得點，韓國隊雖卯足全力搶攻，但無奈攻勢都受阻，直到上半場第45分鐘，才靠著對手的烏龍球追成平手，但3分鐘過後在傷停補時階段，印尼又攻進1球，上半場結束就以2比1領先韓國。

久攻不下的韓國隊，終於在第84分鐘由鄭相彬踢進追平分戰成2比2平手，接著又經歷30分鐘的延長賽後雙方都沒能再越雷池一步，只得進入PK大戰決生死。

兩隊都「很有默契的」前5球都踢進，但第6球雙方都沒進，隨後雙方又連進5球，來到關鍵的第11球，韓國隊含恨踢失，只能無奈的吞下敗仗。

韓國男足從1988年的漢城奧運開始，一直到上屆東京奧運，已經是連9屆闖進奧運窄門，其中2012年倫敦奧運還拿下銅牌，是隊史最佳成績。

奧運男足從1992年改制成23歲以下參賽，根據巴黎奧運參賽規則，U23亞洲盃前3名的國家可直接取得奧運參賽權，第4名的球隊要再從附加賽中搶門票，因此這次止步8強的韓國男足才會確定無緣巴黎奧運。（編輯：陳政偉）1130426