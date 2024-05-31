華南少棒敗部冠軍戰 台中、北市搶勝晉級4強

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（中央社記者謝靜雯新北31日電）華南金控盃少棒賽今天敗部冠軍戰，A組敗部台中市隊王暐熙先發4局無失分，以6比0擊敗桃園市隊晉級4強，B組敗部冠軍戰台北市隊黃劼恩6局無失分，以3比0擊敗台南市晉4強。

113年華南金控盃全國少棒賽今天在台南亞太棒球訓練中心少棒主球場舉行，A組敗部冠軍賽由台中市隊與桃園市隊交手，台中市隊開賽積極搶分，1局下靠著單局5支安打攻勢串聯，開賽就攻下3分。

台中市隊2局下再起攻勢，抓準桃園市隊投手、守備都有狀況，單局選到3次四壞保送、對手1次守備失誤再跑回1分，4局下再靠著單局3次四壞保送、1支安打、暴投，多添保險分。

台中市隊先發投手王暐熙今天用43球投4局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次四懷保送，無失分，好投壓制率隊搶勝、取得4強門票。

B組敗部冠軍戰台北市隊與台南市隊交手，台北市隊先發投手黃劼恩用71球完投6局，僅被敲出4支安打，沒有四死球保送，無失分，完封率隊搶勝。

台北市隊1局上靠著周震泉安打、盜壘，2人出局後選到保送，李承宇二壘打送回第一分，葉承翰內野安打送回第2分，4局上康宸睿適時安打替球隊多添1分保險分。

台中市隊搶勝，明天4強戰將與台東縣隊交手，台北市隊4強對手則是高雄市隊，勝隊晉級6月2日冠軍戰。（編輯：吳協昌）1130531