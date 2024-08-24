錢珮芸2回合並列第5 生涯首度晉級高球英國公開賽

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（中央社記者黎建忠台北24日電）LPGA年度5大賽之一的英國女子高爾夫公開賽，今天進行第2回合賽事，台灣好手錢珮芸抓4博蒂、吞1柏忌繳出69桿，讓她以2天低於標準3桿的141桿，暫居並列第5，生涯首度晉級。

現年33歲的錢珮芸，生涯第5度參加英國女子高爾夫公開賽，前4次全都遭到淘汰，而今年也是她首度站上高爾夫發源地、聖安卓老球場比賽。

從第1洞出發的錢珮芸，前9洞抓了1博蒂、0失誤，轉場後又再第10洞抓博蒂，只可惜在標準5桿的第14洞3推吞柏忌，幸好隨後在第16、18洞抓博蒂彌補回來。

錢珮芸在接受中央社記者訪問時表示，前8洞雖然沒風，但下雨又很冷，「我錯失了不少抓博蒂的推桿，可能也是自己比較猶豫，加上果嶺的坡度和風向又不一樣，所以推桿發揮的沒這麼好。」

錢珮芸指出，在這種林克斯球場（Links Golf，意指濱海球場）比賽，真的要把畢生所學都拿出來用，「每次打完一回合，都會覺得身心俱疲，除了風很強以外，真的每一球都得打得很細、很用腦筋。」

錢珮芸透露，自己的桿弟也幫了很大的忙，她笑說：「在風向判斷上他幫了我很多，他已經當了30多年的桿弟，2013年路易斯（Stacy Lewis）在聖安卓拿下英國公開賽冠軍時，就是由他擔任桿弟。」

晉級後算是達到錢珮芸的初級目標，接下來2天，她也將繼續穩紮穩打。「開球就是要穩健一點，但是百碼內一定要積極搶攻，最重要的還是推桿要敢推一點，不要有太多雜念。」

至於台灣名將曾雅妮，首回合繳出73桿後，今天意外繳出77桿，和業餘小將吳純葳同樣遭到淘汰。（編輯：陳政偉）1130824