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台灣籃球名人堂第3屆9人入堂 梁美雲開心獲肯定

2024/11/2 19:02（11/2 19:16 更新）
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台灣籃球名人堂第3屆入堂慶典2日在體育署體育大樓登場，今年共9人入堂，女子球員類入選者梁美雲（立者）親自出席，她開心表示，「終於入了名人堂非常開心，這是給我們籃球員一個肯定」。中央社記者黃巧雯攝 113年11月2日
台灣籃球名人堂第3屆入堂慶典2日在體育署體育大樓登場，今年共9人入堂，女子球員類入選者梁美雲（立者）親自出席，她開心表示，「終於入了名人堂非常開心，這是給我們籃球員一個肯定」。中央社記者黃巧雯攝 113年11月2日
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）台灣籃球名人堂第3屆入堂慶典今天在教育部體育署體育大樓舉行，今年共有9人入堂，梁美雲親自出席，她開心地說，終於等到今天，這是對籃球員的肯定。

台灣籃球名人堂協會日前公布第3屆入堂名單，球員類王承先、程偉、梁美雲、應莉莉；教練類許輝珠、劉俊卿，裁判類王增裕、焦祖謙，而曾任中華民國籃球協會理事長多年以及成立達欣男籃的王人達，入選特殊貢獻類。

值得一提的是，王承先來自籃球世家，其父親王士選和弟弟王啟先都曾是籃球國手。而王承先國手生涯從1966年曼谷亞運開始，後續多屆亞錦賽都能看到他的身影。

至於梁美雲、應莉莉為昔日著名的「亞東五虎」成員，也是第2至5屆亞錦賽台灣女籃的班底，1970年那年不僅率領台灣隊摘銅，1972年更提升獎牌成色、獲得銀牌，而梁美雲也在1970年亞錦賽賽後獲頒亞洲女籃明星球員。

程偉與梁美雲今天現身入堂慶典，梁美雲致詞時表示，等了很久，終於等到今天，「終於入了名人堂非常開心，這是給我們籃球員一個肯定，我想應莉莉跟我有一樣的感覺。」

梁美雲也分享昔日隊友應莉莉的近況，她透露，應莉莉目前居住在美國、生活美滿，「現在不打籃球，改打高球，跟她籃球打得一樣棒。」（編輯：陳政偉）1131102

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