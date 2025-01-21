道奇前輩割愛 日媒：佐佐木朗希可能披11號球衣

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（中央社東京21日綜合外電報導）美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊當地時間20日公布，35歲內野手羅哈斯背號將從11號變更為72號。日媒推測，空出來的11號很可能讓給從日職加盟的23歲投手佐佐木朗希。

過去效力日職千葉羅德海洋隊的佐佐木利用入札制度挑戰美國職棒大聯盟（MLB），日前宣布加盟道奇隊，將跟2023年世界棒球經典賽（WBC）日本武士隊戰友大谷翔平及山本由伸，再度披上同隊戰袍。

日本體育報知報導，羅哈斯（Miguel Rojas）在邁阿密馬林魚隊及道奇隊合計出賽1182場，是內野全能性球員，上個球季守備位置以遊擊及二壘為主，共出賽103場，打擊率2成83。

羅哈斯將換上的72號，是他2014年加盟道奇首度登上大聯盟時所使用的背號，儘管後來他在左手臂上刺上11號，表現出對11號的喜愛，但最後似乎同意將這個號碼讓給多個球團爭搶的佐佐木。

在此之前，羅哈斯已透過社群平台貼上初登大聯盟的72號球衣照片，並註明「回歸原點」等文字，暗示自己將更換球衣背號。

美國體育新聞網站The Big Lead以電子郵件向羅哈斯確認時，得到「確實是為了佐佐木讓出背號，將改穿2014年在道奇新人時代的72號」的回覆。

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佐佐木2019年獲選日本U18代表隊成員時就是穿著11號球衣，加盟日本職棒後獲選日本武士隊，雖然在2023年世界棒球經典賽（WBC）穿著14號球衣，但曾在2022年11月的練習賽上穿11號球衣。

佐佐木在羅德隊穿的是17號球衣，但目前在道奇是大谷翔平的背號。（譯者：黃名璽）1140121