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泰晤士報專訪 蔡英文：川普首任台美溝通強健頻繁明確
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莊昕諺馬傑森獲大幅加薪 桃猿持續與陳冠宇溝通

2025/2/2 11:25（2/2 11:36 更新）
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中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿隊2日在嘉義縣棒球場開訓，球團也公布第一波球員薪資。領隊川田喜則（前中）指出，這次與球員談薪整體來說是很順利的一年，雖然還有幾名球員尚未談妥，但希望可以盡快完成，讓球員專心投入春訓。中央社記者楊啟芳攝 114年2月2日
中華職棒Rakuten Monkeys樂天桃猿隊2日在嘉義縣棒球場開訓，球團也公布第一波球員薪資。領隊川田喜則（前中）指出，這次與球員談薪整體來說是很順利的一年，雖然還有幾名球員尚未談妥，但希望可以盡快完成，讓球員專心投入春訓。中央社記者楊啟芳攝 114年2月2日
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（中央社記者楊啟芳嘉義2日電）中職樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場開訓，桃猿球團也公布第一波球員薪資，包含莊昕諺、馬傑森等人皆獲大幅加薪肯定。目前桃猿隊持續與陳冠宇談約，向他提出複數年約溝通。

莊昕諺去年球季出賽50場，拿下6勝1負、11次中繼成功，防禦率3.45，成為桃猿牛棚倚賴的大將，且入圍年度進步獎的表現獲球隊肯定，還在去年底的世界12強棒球賽擔任台灣隊「拆彈手」。桃猿隊球團表示，莊昕諺今年薪水大幅調升至新台幣15萬元，加薪近200%。

去年出賽多達111場、鎮守游擊大關的馬傑森，穩健表現獲大幅加薪7萬，今年月薪為15.5萬。去年完成生涯千安里程碑的林智平，出賽54場、打擊率3成31，關鍵時刻屢屢代打建功並獲東山再起獎，獲加薪5萬，今年月薪來到17.5萬。

外野手林政華去年出賽85場，149次守備機會無失誤，1.000的守備率獲球團加薪4萬的肯定，本季月薪12萬元。與洋投魔神樂（Marcelo Martinez）搭配蹲捕的張閔勛去年出賽59場，獲加薪2.5萬，今年月薪為19萬元。

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桃猿球團表示，黃子鵬、曾仁和與梁家榮等選手今年皆為執行複數年合約階段，目前球隊亦向陳冠宇提出複數年約溝通。桃猿主力黃子鵬、林立等人近年有望拿到自由球員資格，桃猿領隊川田喜則表示，「希望跟他們好好溝通，請他們留在我們樂天桃猿隊，各種合約條件會提前開始討論。」

川田喜則指出，今年與球員談薪整體來說是很順利的一年，雖然還有幾名球員尚未談妥，但希望可以盡快完成，讓球員專心投入春訓。陳冠宇合約部分，川田喜則表示，目前與陳冠宇的合約細節還在討論中，「但是我們有跟他好好溝通，希望找出對雙方來說更好的內容，希望他放心待在球隊。」（編輯：蕭博文）1140202

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