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台韓國際交流賽門票開賣 兩戰合計預售近3萬張

2025/2/5 19:05
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）備戰經典賽資格賽將於12、13日安排「台韓國際交流賽」，與韓職樂天巨人交手，門票今天中午開賣，聯盟公告目前為止各售出近1萬4千張票，兩場平日賽事合計預售近3萬張。

世界棒球經典賽（WBC）資格賽將於21日在台北大巨蛋開打，台灣代表隊3日展開集訓，聯盟安排兩場與韓職樂天巨人隊交流賽，將於12、13日在台北大巨蛋登場，最貴票價新台幣880元，最便宜票價480元。

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台韓交流賽門票今天中午開賣，聯盟公告，兩場平日賽事開放大巨蛋內野兩層、共2萬席座位，目前各售出約1萬4千張票，熱區全數完售，其餘內野外側與上層門票仍持續熱銷中。

聯盟表示，因為14日起大巨蛋場地將移交主辦單位，因此這是聯盟首度在周三、四平日時段舉辦國家隊自辦熱身賽，目前銷售狀況比預期佳，希望提前讓球員們感受上萬球迷應援的氛圍，提早適應馬上到來的經典賽資格賽。（編輯：李亨山）1140205

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