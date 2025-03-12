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鄭宗哲熱身賽打擊率3成53仍下放3A 大聯盟春訓台將剩李灝宇

2025/3/12 11:47（3/12 12:07 更新）
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旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲。（圖取自instagram.com/youngbucspit）
旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲。（圖取自instagram.com/youngbucspit）
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（中央社記者謝靜雯台北12日電）旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲本季在大聯盟春訓熱身賽打擊率3成53，今天遭下放小聯盟3A，目前大聯盟春訓台將僅剩底特律老虎隊野手李灝宇在名單中，李灝宇今天出賽1打數吞K。

海盜隊今天在美職大聯盟春訓熱身賽與紐約洋基隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲沒有先發出賽，6局替補上場守游擊，8局下敲出左外野方向安打，今天總計1打數沒有安打，海盜隊終場以9比1搶勝。

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海盜隊也公告春訓名單調整，下放6名球員，名單中包括內野手鄭宗哲；鄭宗哲本季在大聯盟春訓熱身賽14場出賽，總計17打數敲出6支安打，包括1發全壘打，貢獻2分打點，打擊率3成53，生涯在大聯盟春訓熱身賽累積4轟。

鄭宗哲被下放後，旅美台將僅剩老虎隊野手李灝宇還在大聯盟春訓名單中，今天老虎隊與亞特蘭大勇士隊交手，李灝宇沒有先發出賽，6局下接替上場守三壘，7局上打擊機會吞下三振，總計1打數吞下1K，老虎隊終場以3比1搶勝。（編輯：李亨山）1140312

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