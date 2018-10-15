3台嫌涉韓最大宗安毒走私 將在韓受審服刑

台、韓檢警攜手合作查獲南韓史上最大宗安非他命走私案，查扣市價約新台幣81億元的安非他命，並逮捕多名國際販毒組織成員，其中包含3名台灣籍犯嫌。（刑事局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年10月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台、韓檢警攜手合作查獲南韓史上最大宗安非他命走私案，逮捕包括3名台籍犯嫌在內的國際販毒組織成員8名，刑事局今天研判，3名台嫌涉販運毒品恐將面臨韓國當地5至8年刑期。

國際販毒組織走私安非他命112公斤入境南韓，遭南韓治安當局查獲，查扣市價約新台幣81億元的安非他命，逮捕包括3名台籍嫌犯在內的8名成員，另外也透過國際刑警組織通緝其他4名嫌犯。

刑事局今天說，駐韓聯絡官於8月初獲韓國警方通報，指有名台籍犯嫌在首爾地區進行毒品交易，經台、韓警雙方共同偵辦，確認犯嫌為張姓男子，隨後於韓國仁川機場將他逮捕後，循線清出90公斤安非他命毒品。

刑事局指出，此案毒品共計122公斤，但已有20餘公斤交易出去，已流入韓國市面，目前正攜手韓國檢警擴大偵辦。

刑事局表示，遭逮的3名台籍犯嫌將在韓國受審服刑，由於他們犯後態度良好，且在全案擔任角色較低階，初步研判，將依販運毒品罪嫌，處以韓國在地5至8年刑期。（編輯：梁君棣）1071015