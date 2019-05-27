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持鑰匙入侵韓國瑜辦公室 前攝影官離職

最新更新：2019/05/28 07:26
高雄市一名吳姓攝影官入侵市長韓國瑜辦公室遭偵辦，吳男4月底已離職。圖為高雄市長室所在的四維行政中心。（圖取自維基共享資源；作者Luuva，CC BY-SA 3.0）
高雄市一名吳姓攝影官入侵市長韓國瑜辦公室遭偵辦，吳男4月底已離職。圖為高雄市長室所在的四維行政中心。（圖取自維基共享資源；作者Luuva，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者陳朝福高雄27日電）前高雄市長陳菊隨行吳姓攝影官涉嫌持鑰匙入侵市長韓國瑜辦公室，高雄地檢署以吳男涉嫌竊盜罪偵辦，市長辦公室也已更換鑰匙，吳男遭記1大過2小過調職後，今年4月底離職。

網路媒體優傳媒報導，隸屬於前市長陳菊編制內的隨行吳姓攝影官，在今年春節期間深夜潛入市長室，被守夜警衛逮獲，並在他身上起出市長室鑰匙一支，警衛通報轄區苓雅警分局員警到場，發現吳男竟是市府員工。

警方於3月初以吳男涉有竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。承辦檢察官已傳喚相關高市府人員，今天也傳喚吳男到庭，訊後請回。

韓國瑜今天參加高雄市觀光局舉辦的光頭日節宣傳記者會，接受媒體訪問時說，吳男偷闖他辦公室似乎多次，如果有政治意圖絕對不可原諒。盼檢方務必查個水落石出。

高市府新聞局長王淺秋受訪表示，吳男於陳菊任市長時由養工處借調市長室機要科辦公，可能因工作業務需要持有市長辦公室鑰匙。目前市長辦公室已更換鑰匙，初步檢查沒有發現針孔等相關物品。

吳男入侵市長辦公室被查獲涉嫌偷取陳菊和韓國瑜的紅包袋和鉛筆等文具用品。高市府養工處長林志東表示，吳男於民國96年2月到養工處服務，支援攝影工作直到99年6月歸建養工處，今年初事發後，養工處給予最重的行政處分記1大過2小過，並將職務改調養護隊巡查公園，已於4月底離職。

高雄市政府前行政暨國際處長陳瓊華表示，吳男10年前曾擔任市長行程攝影，因行為舉止不當、工作表現不佳，曾多次告誡，最後因不適任而解除任務支援，調回養工處。對於吳男犯行，請高雄市府循司法調查、毋枉毋縱，更不應該有不實抹黑的政治聯想。1080527

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