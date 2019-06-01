中國桌球公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙奪金[影]

台灣「桌球神童」林昀儒（前左起）與一姐鄭怡靜的混雙搭檔1日在2019中國桌球公開賽冠軍戰，以3比1擊敗實力強勁的香港組合黃鎮廷與杜凱琹，順利奪金。（圖取自facebook.com/ITTFWorld）

（中央社台北1日電）台灣「桌球神童」林昀儒與一姐鄭怡靜的混雙搭檔今天在2019中國桌球公開賽冠軍戰中，對上實力強勁的香港組合黃鎮廷與杜凱琹，林昀儒與鄭怡靜以3比1技壓對手，順利奪金。

黃鎮廷與杜凱琹是公元2015世錦賽混雙銅牌，林昀儒與鄭怡靜卻是本季才開始合作。第1局雙方你來我往，最後林鄭是以10：12些許之差輸掉首局；第2局開始，林鄭先打出一波5分攻勢，奠定勝基，最後比數11：6；第3局林鄭配狀況極佳，抽球拉攻得心應手，以11：1極大差距拿下；第4局雙方剛開始互相緊咬，但林鄭在中盤後一波攻勢拉開比數，以11：5取勝，也順利拿下本次賽事混雙冠軍。

林昀儒目前僅18歲，世界排名21，是台灣男子桌球選手排名最高的球員，而世界排名第8的鄭怡靜是名符其實的台灣一姐，兩人本季才「配對」合拍，攜手出征第一站就在匈牙利公開賽打進8強，接下來就捧回阿曼公開賽金牌，這場比賽也是兩人本季搭檔後的第二個冠軍。

稍早賽事中，鄭怡靜在女子單打8強戰遇上中國好手朱雨玲。鄭怡靜先取一局，但朱雨玲後來居上連下3局，最後鄭怡靜以11：7、12：14、7：11、5：11敗陣，無緣4強。（編輯：李明宗）1080601