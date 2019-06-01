更多編輯台推薦新聞：
坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異
政治

坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

川普對墨祭關稅大棒 恐傷美國產業損經濟成長
國際

川普對墨祭關稅大棒 恐傷美國產業損經濟成長

台灣防範非洲豬瘟一條心 重視程度令多國羨慕
生活

台灣防範非洲豬瘟一條心 重視程度令多國羨慕

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
中國桌球公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙奪金
訊息平台
首頁 / 重點新聞

中國桌球公開賽 林昀儒鄭怡靜混雙奪金[影]

最新更新：2019/06/01 15:08
台灣「桌球神童」林昀儒（前左起）與一姐鄭怡靜的混雙搭檔1日在2019中國桌球公開賽冠軍戰，以3比1擊敗實力強勁的香港組合黃鎮廷與杜凱琹，順利奪金。（圖取自facebook.com/ITTFWorld）
台灣「桌球神童」林昀儒（前左起）與一姐鄭怡靜的混雙搭檔1日在2019中國桌球公開賽冠軍戰，以3比1擊敗實力強勁的香港組合黃鎮廷與杜凱琹，順利奪金。（圖取自facebook.com/ITTFWorld）

（中央社台北1日電）台灣「桌球神童」林昀儒與一姐鄭怡靜的混雙搭檔今天在2019中國桌球公開賽冠軍戰中，對上實力強勁的香港組合黃鎮廷與杜凱琹，林昀儒與鄭怡靜以3比1技壓對手，順利奪金。

黃鎮廷與杜凱琹是公元2015世錦賽混雙銅牌，林昀儒與鄭怡靜卻是本季才開始合作。第1局雙方你來我往，最後林鄭是以10：12些許之差輸掉首局；第2局開始，林鄭先打出一波5分攻勢，奠定勝基，最後比數11：6；第3局林鄭配狀況極佳，抽球拉攻得心應手，以11：1極大差距拿下；第4局雙方剛開始互相緊咬，但林鄭在中盤後一波攻勢拉開比數，以11：5取勝，也順利拿下本次賽事混雙冠軍。

林昀儒目前僅18歲，世界排名21，是台灣男子桌球選手排名最高的球員，而世界排名第8的鄭怡靜是名符其實的台灣一姐，兩人本季才「配對」合拍，攜手出征第一站就在匈牙利公開賽打進8強，接下來就捧回阿曼公開賽金牌，這場比賽也是兩人本季搭檔後的第二個冠軍。

稍早賽事中，鄭怡靜在女子單打8強戰遇上中國好手朱雨玲。鄭怡靜先取一局，但朱雨玲後來居上連下3局，最後鄭怡靜以11：7、12：14、7：11、5：11敗陣，無緣4強。（編輯：李明宗）1080601

延伸閱讀
被譽台灣男桌新希望 林昀儒謙虛踏實十大傑出青年 桌球一姐鄭怡靜當選
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報