王定宇：台索外交沒有生變 索國外長擬訪台

（中央社記者溫貴香、侯姿瑩台北6日電）立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇今天表示，台灣與索羅門的外交關係沒有生變，索羅門的外交部長正計畫訪問台灣。

對於索羅門外交部長正計畫訪台，外交部表示，索羅門群島新政府上任後，外交部即積極邀請索國內閣成員及國會議員等政要訪台，後續若有相關進展，將適時對外說明。

外媒報導，友邦索羅門將在100天內決定是否維持與台灣的邦交，外交部5日表示，索國議員挺台者占多數，少數議員主張與中國建交或要求檢討外交政策，難形成轉向或決定。

王定宇今天在臉書表示，索羅門新內閣組成，本來就要檢視所有的外交政策，不是只有針對台灣。

他說，索羅門是內閣制，國會內閣多數是決策的重要因素，否則會有倒閣風險，根據台灣外交部訊息，目前索羅門國會多數支持台灣。

王定宇表示，據了解，索羅門外交部長正在計劃訪問台灣。

王定宇說，索羅門與台灣的關係，也牽動著南太強國澳洲，澳洲現在除了金援索羅門，還阻止華為承攬索羅門海底電纜工程，改由澳洲補助索國處理，不希望中共勢力進入的態度明確，而澳洲對索羅門政局有相當大的影響力。

他說，美國特別派出白宮國安會資深主任博明（Matt Pottinger）到索羅門，當時台灣的外交部次長也在場，國務卿蓬佩奧也表達關切索國的問題，美國在印太戰略，澳洲、台灣同屬重要盟邦或夥伴。

王定宇表示，今天是「北美事務協調委員會」正式掛牌更名為「台灣美國事務委員會」的日子，這是40年來台美關係的大升溫、大突破，某些特定團體意圖用「索羅門邦交生變」來錯焦政府的外交成就，應該點破。（編輯：林沂鋒）1080606