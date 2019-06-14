警成功處理挾持人質案 總統：是非常歡喜的事

總統蔡英文（左前）14日下午慰勉英勇、冷靜處理挾持人質案的桃園警方，並稱讚參與處理的兩名小隊長，現在已經是全民英雄。中央社記者邱俊欽桃園攝 108年6月14日

（中央社記者邱俊欽桃園14日電）總統蔡英文今天下午慰勉英勇、冷靜處理挾持人質案的桃園警方，並讚譽警察在高度專業的情況下，化解一場危機，對台灣人民而言，是「非常非常歡喜的一件事情」。

桃園市議會旁一家中古車行12日晚間發生2名犯嫌持槍挾持人質案件，持槍將車行店長及員工押入辦公室控制，警方在獲報後隨即派員前往現場。全案歷經將近5小時的對峙談判，9名人質平安獲釋，2名犯嫌也交出槍械就逮。

蔡總統下午前往桃園市慰勉警方在事件處理中的辛勞，並談到能在警察節前夕，聽到警察同仁在高度專業的情況下，化解一場危機，對台灣人民而言，是「非常非常歡喜的一件事情」；因為警察的能幹、勇敢、敬職是對人民最大的保障，也是大家能夠安居樂業最大的基礎。

總統說，在事件處理的緊張過程中，警方靠著沉穩跟專業處理，讓事件圓滿落幕，而參與處理的兩名小隊長，現在已經是全民英雄，她也要代表全民感謝警方的表現，至於後續有功人員的晉升與獎勵，相信警政署、內政部都會全力支持。

總統也說，她今天上午在參加警察節慶祝大會中，肯定警察同仁在這幾年來的努力跟成績，包括安居緝毒、打擊詐欺車手等案件，守住國人約新台幣10億元的財產，同時台灣在國際適合居住評比中，治安也名列前茅，這些都要感謝警察的辛勤付出。

她也談到，警察守護大家，讓大家可以安居，她也會與各級政府，好好照顧警員的生活跟工作需求，包括醫療福利、社會住宅，讓警察同仁安居，同時也會提升警方裝備與人力，讓員警配置更充足，減低執勤上的負擔。

總統並與參與行動的員警合影，且一一握手，感謝警察同仁的英勇表現。（編輯：李錫璋）1080614