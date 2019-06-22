高雄輕軌鋪軌進三多二路 爭議段不鋪年底再議

高雄市長韓國瑜上任後暫停美術館及大順路兩爭議路段的二階輕軌工程，不過其它路段鋪軌仍持續推進，26日起工程預計將跨越車潮多的三多二路、凱旋三路一帶。中央社記者王淑芬攝 108年6月22日

（中央社記者王淑芬高雄22日電）高雄市長韓國瑜上任後暫停美術館及大順路兩爭議路段的二階輕軌工程，其它路段鋪軌持續推進，26日起工程將跨越車潮多的三多二路段，屆時該路段將難逃3個月的交通黑暗期。

高雄市政府捷運局主任秘書長張又仁今天指出，鋪軌工程將會影響三多二路、凱旋三路一帶的交通，直到9月26日，請人車儘量提前改道。

高雄環狀輕軌長22.1公里，第一階段8.7公里已完工營運，二階段工程因行經美術館及大順路段，引發居民不滿，韓國瑜上任後暫停施工，市府辦公聽會聽取基層意見，正評估是否修改路線或改以地下、高架施做。

除了爭議路段，其餘路段持續推進，捷運局預計鋪軌工程自6月26日起3個月在三多二路及凱旋三路口施做，為免影響車流，該段道路採「半半施工」方式進行

捷運局規劃會在北側（國際商工側）與南側車道封閉一側車道施工，開放另一側車道雙向調撥通行。

由於三多、凱旋路交通繁忙，張又仁說，路口會有人員導引，建議人車提前改道或行駛替代道路，以免影響時程。

捷運局指出，目前輕軌總工程進度逾60%，預計明年底完工；至於爭議路段要續做、改道或地下、高架化，今年底會有明確的決定。（編輯：吳佳穎）1080622