國安局長府侍衛長異動 柯承亨柳惠千代理

（中央社記者葉素萍台北22日電）代理國安局長的現任副局長柯承亨，是少見擁有軍方體系歷練的綠營幕僚世代，被譽為「國防通」；而代理侍衛長的副侍衛長柳惠千，是台灣首位幻象特技飛官，學經歷都相當完整。

國安局人員涉及藉總統出訪勤務走私大量菸品，引發國安人事地震，國安局長彭勝竹請辭獲准，將由柯承亨代理；總統府侍衛長張捷自請處分並將予以調職，由副侍衛長柳惠千代理。

1962年生的柯承亨早年是前總統陳水扁擔任立法委員時的助理，因具有法律背景且對國防與軍事事務有興趣，當年扁揭發許多軍事弊案，都是柯承亨在背後蒐集資料，也負責2000年陳水扁競選總統時的國防政策白皮書，是少見擁有軍方體系歷練的綠營幕僚世代。

在扁政府時期，柯承亨曾擔任國安會諮詢委員、國安會副秘書長，主要負責軍事與國防等政策事務，並於2006年接任國防部軍政副部長。

民進黨2016年重新執政後，柯承亨又獲總統蔡英文重用，先是接任海基會副董事長兼秘書長，2018年2月國安人事改組，轉任國安局副局長，成為國安團隊生力軍。

當過國安會副秘書長和國防部副部長的柯承亨，擔任國安局副局長雖看似委屈，但當時外界就看好柯承亨經過副局長歷練，可望接任局長。歷任國安局長僅許惠祐是文人，若柯承亨接任國安局長，將是第2位文人局長。

1966年生的柳惠千是台灣首批遠赴法國受訓的幻象種子教官，也是空軍唯一飛過法國飆風戰鬥機的飛行員。柳惠千在調任副侍衛長前擔任的就是空軍幻象戰機本場的第2聯隊聯隊長，在國內航空迷圈相當知名。

卸下飛行服，柳惠千改穿特勤人員寬大的襯衫，陪同蔡總統全台走透透。學經歷都相當出色的柳惠千在最近一波國軍將領異動就傳出將升任總統府侍衛長，雖然最後並未成真，但也可看出他受到高層的重視。

這次國安人員涉走私鉅額菸品，侍衛長張捷自請處分並調職，柳惠千代理，接下來將有大選維安重責，真除機會相當濃厚，也可能成為空軍最年輕的中將。（編輯：李信寬）1080722