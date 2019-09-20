鴻海威州布局有進展 規劃高速運算資料中心

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）鴻海在美國威州布局有新進展，規劃興建智慧製造中心和高速運算資料中心；除了興建6代面板廠，鴻海也規劃興建多功能大樓和電源供應站。

鴻海集團發布英文新聞稿指出，除持續在美國威斯康辛州興建6代面板廠，並規劃興建智慧製造中心（SMC）以及高速運算資料中心（HPCDC）。根據規劃，智慧製造中心與6代面板廠分開，占地26萬平方英尺，位於威谷科技園區Area 1區，是高度混合、中到低量產的廠區設施，生產伺服器儀器櫃所需的零組件。

此外，鴻海集團評估高速運算資料中心的設計項目，因應公司、商業、學術和社區夥伴的需求。

鴻海集團在威谷科技園區除了興建6代面板廠外，也規劃興建多功能大樓和電源供應站。

鴻海董事長劉揚偉、副董事長李傑與鴻海美國戰略計畫總監楊兆倫等人，8月中旬與威斯康辛州州長和議會領袖等人會面，各方未透露太多討論內情，但威州參議會領袖推文表示收到鴻海計畫的最新訊息，並期待未來持續合作。

鴻海集團在威州的6代線面板廠，預計明年第4季開始量產，主要先以面板模組後段封裝為主，先從台灣或是日本將面板送往美國威州廠進行模組封裝。

從應用來看，6代廠面板將切入8K電視面板、汽車用顯示面板、或者是中控系統、伺服器用等。（編輯：鄭雪文）1080920