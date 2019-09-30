紅雀MLB國聯中區封王 弗萊賀提7局0失分

（中央社聖路易29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB聖路易紅雀今天靠先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）7局0失分好投帶領，以9比0擊敗芝加哥小熊，在國聯中區封王。

弗萊賀提今天只用69球就投完7局，他送出6次三振，只投出1個保送，被擊出2支零星安打沒有丟掉任何分數，在球隊贏球、他拿下勝投後，本季戰績累積為11勝8敗。

紅雀贏球後在國聯中區封王，季後賽首輪將對上勇士。

紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）原本想保留下半季防禦率僅0.91的弗萊賀提在季後賽首戰先發，但最終決定讓他投這場封王戰，弗萊賀提預計在稍作休息後，在季後賽第2戰先發。

大聯盟的美國聯盟、國家聯盟，扣除例行賽各自的東、中、西3個分區冠軍，兩聯盟各隊各自依戰績大排名，排名前兩名者，將先進行一戰定生死的外卡戰，獲勝者就能進到季後賽首輪。

今年的外卡戰，美聯由季後賽第4種子奧克蘭運動家對上第5種子坦帕灣光芒；國聯由第4種子華盛頓國民出戰第5種子密爾瓦基釀酒人。

季後賽首輪，美聯、國聯例行賽3個分區冠軍，依戰績決定種子序及對戰組合。

今年季後賽首輪，美聯第1種子休士頓太空人將對上運動家、光芒外卡戰出線的球隊，第2種子紐約洋基將對上第3種子明尼蘇達雙城；國聯第1種子洛杉磯道奇將對上國民、釀酒人外卡戰出線的球隊，第2種子亞特蘭大勇士將對上第3種子聖路易紅雀。（譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1080930