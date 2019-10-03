販賣製造具殺傷力改造玩具槍 處7年以上徒刑

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院會今天通過槍砲彈藥刀械管制條例修正草案，對於販賣或製造可用火藥擊發、且具有殺傷力的改造玩具槍，刑責將等同制式手槍，處7年以上有期徒刑。法案後續送立法院審議。

內政部表示，根據近5年槍枝犯罪統計數據，持用改造槍枝犯罪比率高達9成，是作案槍枝最主要來源。改造槍枝多用市售上外型、構造、材質類似真槍的「操作槍」做為基材，再以簡易機具改造成具殺傷力的火藥式槍枝。

內政部說，因「操作槍」不具打擊底火的查禁要件，流通於一般實體店面或網路商城，成本遠低於制式槍枝，不法分子可輕易購得改造，危害性無異於制式槍枝，但在罪責上卻適用低於制式槍的刑度，形成歹徒最青睞的犯罪工具。因此修法擴大查禁改造用的模擬槍範圍，並大幅提高改造槍砲的各種刑度，從「源頭斷根」到「加重刑罰」雙管齊下。

內政部警政署刑事警察局長黃明昭出席院會後記者會時表示，販賣或製造改造槍枝，依現行法規處5年以上有期徒刑、持有則處3到10年徒刑；這次修法重點，是讓販賣、製造、持有非制式「火藥式」槍枝的刑度，與制式槍枝一致，販賣與製造將可處7年以上有期徒刑或無期徒刑、併科最高新台幣3000萬元罰金，持有則處5年以上有其徒刑。

黃明昭說，草案並修正「模擬槍」定義，擴大「模擬槍」的範圍，刪除「打擊底火」要件，只要具有類似真槍的外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且可改造成具有殺傷力者，就是「模擬槍」，將公告查禁，持有者需向警察機關報備。

草案也提高模擬槍的相關行政罰則，販售、製造「模擬槍」的罰鍰，從最高50萬元提升到最高150萬元；專供外銷及研發的業者，製造販售「模擬槍」從過去的「報備制」改為「許可制」，需事先取得警察機關許可；持有模擬槍若未向警察機關報備，罰鍰從最高3萬元提高為10萬元；改造模擬槍者，若不具殺傷力，罰鍰也從10萬元提高到20萬元。

對於外界擔憂未來修法後，持有或收藏生存遊戲使用的玩具槍也會受罰，對此內政部次長花敬群說，這次修法是針對可用火藥擊發、具有殺傷力的改造玩具槍，刑度拉齊與制式槍枝一致，對於空氣式的玩具槍、BB槍等，不受影響。（編輯：蘇志宗）1081003