政院核定高雄大林蒲遷村案 擬投入1054億經費

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）有關高雄大林蒲遷村案，行政院副院長陳其邁今天表示，經過多次會議、並與市府協商，行政院已正式核定遷村計畫，預計投入新台幣1054億元經費。

陳其邁今天在臉書發文表示，他1月到行政院後，對高雄重大建設一直盯緊進度，大林蒲遷村，就是一個例子。能夠落實對於鄉親的承諾，「不管我在哪個工作，這都是我應該做的」。

他說，大林蒲原是一個小漁村，國民政府遷台後，在重工業的發展政策下，四周環繞著中油大林煉油廠、台電大林發電廠及中鋼公司等大型工廠。長期工業氣體排放，讓大林蒲居民健康及生活品質受到嚴重影響；當地的天空，總是一片灰濛濛，大林蒲也像一座孤島，居民無論要前往何處，交通都非常不便。

他指出，2016年11月，前行政院長林全前往大林蒲視察時，為當地長期承受污染，向大林蒲居民鞠躬致歉。經過多次會議、並與市府協商，今天行政院長蘇貞昌正式核定遷村計畫，預計投入1054億元經費（公務預算390億元、自償率64.52%）。

陳其邁表示，未來讓大林蒲的居民能夠在環境更好的地方，安心生活，行政院一定會全力協助。（編輯：林興盟）1081008

高雄市小港區大林蒲地區重化工廠林立，是造成當地空氣污染和居住環境惡劣的主因，遷村為解決問題的方案之一；但因遷村方式和經費未定，不論立委或議員、里長和公民團體都各有不同主張。（高雄市都發局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年10月8日