美台創新合作 AIT：強化網路安全確保智財權

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）（右4）9月17日說，希望藉由台美公私部門的合作，強化全球資訊流通安全；美國2018年度最佳數據長斯克里芬諾（Anthony Scriffignano）（右5）也對相關議題提出看法。中央社記者李欣穎攝 108年9月17日

（中央社記者侯姿瑩台北2日電）台灣逐漸轉型成創新經濟，美國在台協會表示，盼與台灣深化創新、創業的合作；創新合作的先決條件是網路安全，以保護智慧財產權與營業秘密，為此，美台將首度共同舉辦「大規模網路攻防演練」。

今年是美國在台協會（AIT）成立40週年，AIT每個月指定不同主題，彰顯美台之間蓬勃且多元的交流。AIT發布新聞稿表示，11月是AIT@40的「創新與創業月」，AIT將舉辦一系列活動，凸顯美台強健的合作關係。

隨著台灣逐漸轉型成創新經濟，AIT指出，美國期待與台灣進一步深化在創新與創業的合作。創新合作的先決條件是強大的網路安全，以保護智慧財產權和營業秘密；為此，美台將首度於4日共同舉辦「大規模網路攻防演練」。

AIT表示，這項為期5天的網路演練將有超過10國的資安專家參與。美國將提供因應北韓網路威脅的經驗，而台灣和區域夥伴將進行實戰網路演習。

另外，AIT指出，創新創業合作的關鍵是美國、台灣及其他理念相近的經濟體，其企業和科學人才能進行活躍的交流。AIT與台灣當局將於5日在台北舉辦首屆「人才循環大聯盟高峰會」，活動將邀請副總統陳建仁致詞、台積電創辦人張忠謀演講。

接著，AIT將於7日舉辦第3次「數位對話公共論壇」，聚焦美台軍售等安全合作關係。國防安全研究院董事長霍守業將出席發表演講。

AIT表示，12日至14日期間，美國聖地牙哥港的代表團將訪台，強化美台港口之間的合作關係，特別是針對海洋廢棄物的循環經濟解決方案。代表團將於14日下午在Meet Taipei創新創業嘉年華大會論壇分享經驗。

AIT副處長谷立言（Raymond Greene）也將出席Meet Taipei大會致開幕詞，藉由美台中小企業工作計畫凸顯美台日漸緊密的新創合作。

此外，美、台在今年推出「新創歐普斯計畫」（StartOpps），整合美國、台灣及東南亞的新創生態體系。AIT表示，為慶祝「全球創業週」，這項計畫將邀請超過20位來自東協國家的女性創業家來台，了解台灣的女性創業生態體系並與台灣女性領袖進行交流；他們也將參加AIT及經濟部中小企業處19日至21日舉辦的「中小企業領袖傳承高峰會」。

其他活動包括21日至22日，AIT、立法委員余宛如、國發會將共同舉辦首屆「人才循環大聯盟女力賦權交流展覽」，聚集超過10個國家婦女協會的領袖。

最後，AIT處長酈英傑（Brent Christensen）將於22日發表「AIT@40」慶祝活動的最後一場政策演說，闡述美台民間的密切關係，包括創業家與創新者的交流。（編輯：鄭雪文）1081102