陳菊貪污假訊息 調查局：最早出自於香港媒體

（中央社記者蕭博文台北21日電）網路先前流傳總統府秘書長陳菊「貪污至少500億」等假訊息，調查局今天表示，經溯源發現此訊息最早於4月9日刊載於香港鳳凰新聞社網站，提醒民眾勿未經查證任意轉傳訊息。

調查局發布新聞稿表示，假訊息防制中心8月成立後調查多起假訊息案，內容皆為臉書用戶轉傳調查局人員爆料陳菊貪污新台幣500億元，以支應民進黨競選資金等不實訊息。

新聞稿指出，經溯源調查，所謂陳菊貪污500億元的假訊息，最早是4月9日刊載於香港鳳凰新聞社網站，隨後出現在大陸「希尼」論壇、臉書「Howard Fang」個人網頁等，並逐漸散布至其他社群媒體及粉絲專頁。

調查局表示，原貼文內容並無「本文係調查局官員傳出」文字，自4月12日Howard Fang臉書貼出這則假訊息後，才出現調查局的文字，自此逐漸轉傳到各粉絲團後的貼文內容，也都加上調查局名義，但均為不實。

調查局說，為維護國家主權、民主體制，防止惡意訊息擾亂社會秩序，在尊重言論自由的前提下，積極查辦相關不實訊息，查處多件中國大陸記者張希達等散布假訊息案件，包括假訊息偽稱「蔡英文賣台證據影片」及「蔡英文總統為中國共產黨培植在臺潛伏臥底人才」，現又查獲香港媒體散布陳菊貪污假訊息案。

新聞稿最後提到，台灣除面臨來自中國大陸駭客等外來威脅，目前假訊息也泛濫充斥於網路環境中，輕者影響社會安定，重者則影響選舉公平及國家安全，調查局將全力偵辦假訊息案件，以遏阻惡意假訊息散布，並呼籲民眾勿未經查證任意轉傳訊息。（編輯：張銘坤）1081121