大谷翔平左膝動刀後 首度上投手丘練投

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，隊上的投、打「二刀流」好手大谷翔平，在歷經左膝手術後，已經上投手丘練投。

25歲的日籍好手大谷翔平曾贏得2018年美國聯盟的年度最佳新人獎，他在2018年接受「湯米約翰」（Tommy John）手術重建右臂韌帶，目前復健過程已近尾聲。

大谷翔平9月接受手術，治療在投球時會困擾他的左膝傷勢，那項手術迫使他暫停手臂的復健進度，還需要3、4週的時間。

在菜鳥年以投、打雙棲身分於美國職棒打響名號後，大谷翔平在過去這一個球季，只以指定打擊身分上場，在106場出賽中，繳出2成86打擊率、18發全壘打、20支二壘安打、62分打點的成績，另有12次盜壘的表現。

2018年大谷翔平以投手身分先發10場，在51.2局投球中送出63次三振，防禦率是3.31。

大谷翔平預計2020年恢復「二刀流」的角色，但天使尚未表示是否希望他在3月26日開打的2020年球季做好投球準備。

在2020年球季，大谷翔平預計每週為天使投一場比賽，並以指定打擊身分，每週為天使出賽3到4場。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1081127