武漢肺炎／二次包機卡關 知情人士：中方變卦要求運回979人

知情人士15日透露，我方與中方已多次就武漢台商包機溝通輸運原則、執行班機、人數等，2月9日一度有共識，但因中方變卦宣告破局。圖為武漢台商包機3日午夜抵達桃園國際機場後直接進入維修棚。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香台北15日電）國人滯留武漢第二次包機卡關，知情人士今天透露，雙方多次溝通輸運原則、執行班機、人數等，2月9日一度有共識，豈料對方變卦，堅持回歸首次包機模式，由東方航空執行，並要求一次輸運979人，最後宣告破局。

中國武漢肺炎疫情延燒，滯留湖北的台灣人家屬們昨天到陸委會陳情強調「家人不是生化武器」；2月3日第一班包機返台後將屆滿14天隔離期，盼陸委會17日以前公布接返滯留湖北台灣民眾的方案。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說，第二次包機防疫計畫都已完成整備，隨時可以執行，但經多方溝通，對方仍以各種理由拖延、拒絕合作，包括循第一次包機模式由東方航空執行輸運任務等，讓他無法理解、表達高度遺憾。

知情人士透露，東航2月3日完成第一次輸運後，中國官媒新華社即片面報導，將由東航於2月4日及5日執行後續運送的訊息；隔天，4日對方傳來訊息表示，計畫安排東航於2月5日、2月6日各執行2班武漢至桃園加班機，載運890名台灣民眾返台。

該人士說，我方隨即告知對方，因東航第一次輸運247人返台，旅客名單和我方建議弱勢優先原則有很大落差，且上機旅客已有1名確診病例，造成我方防疫缺口及民眾疑慮。

因此，我方要求後續須有更嚴謹的作業及充分協調及準備，防檢疫要求及強度也須提升，絕不可能在2月4日及5日立即執行後續輸運任務。

我方並強調，目前國內收容能量有限，須按部就班擴充及整備，斷無可能在2天內連續收容及安置890人。

據指出，經多日連繫，我方始終堅持「防疫優先」、「弱勢優先」的基本原則，對岸卻一直質疑我方「收容能量有限」的立場，同時，告知載運旅客人數從890人增至979人，載運班次從4班增至5班，並一直強調，只要快速完成加班機運送，即可解決旅客載運優先順序的問題。

知情人士表示，我方經過內部評估及多次討論，認為中國方面因為防疫事務繁重，相關人力、物力高度緊張，很難配合我方要求，因此，在2月9日晚上明確告知對方，我方將派華航班機執行下一航次輸運任務，並會提供海基會所彙整的優先載運旅客名單，同時，會提升防檢疫的相關部署。

對方當天就以簡訊要求我方儘速提供擬接回人員名單，並告知承運航空公司航班計畫及擬執行時間。我方隨即將已彙整需優先上機的121人名單傳予對方。

該人士說明，華航公司為執行輸運任務，立即進行相關規劃及準備，防疫中心也規劃一組12名醫護防疫人員（3名醫生，9名護理人員）同行，以確保登機、飛航期間防疫與人員照料能夠嚴謹周全。

知情人士表示，雖然華航班機整備、醫護防疫人員編組，航機載運全程的防檢疫、醫療支持計畫，都已經完成，我方並告知對方執行規劃及相互配合事項，但對岸又變卦，堅持要東航執行輸運任務，並要求一次979人的後續輸運計畫。

該人士指出，我方認為，若仍然依循東航首次運送的模式，將會承擔很大的防疫風險，也會造成兩岸間不必要的誤會，因此堅持既定立場，並確立在華航接回任務完成後，再行檢討後續的作業。但因中方以各種理由拖延，二次包機仍然卡關。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：林興盟）1090215