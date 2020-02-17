陳副總統：台灣並未進入社區傳播 防疫不必升級

（中央社記者葉素萍台北17日電）副總統陳建仁凌晨透過臉書發文說，台灣並未進入「社區傳播」狀況，一般民眾從社區得到感染風險很低，防疫等級不必升級；他呼籲全民防疫，維持良好衛生習慣：勤洗手、少到人群擁擠公共場所、有病一定要在家休養戴口罩。

中央流行疫情中心昨宣布國內新增2例武漢肺炎個案，一例為中部61歲男性，無旅遊、接觸史，1月27日開始咳嗽，2月15日死亡，另例為同住家人。

公衛專家出身的陳副總統凌晨透過臉書解釋社區感染（local transmission）與社區傳播（community spread）的概念。

他說，昨天公布不幸死亡的案例，無出國旅遊史，但是白牌計程車司機，多數的客人是中港澳旅客，因此極可能有接觸史。疫情中心的調查已經發現，這名司機曾載運多名訪台過春節的台商，台商都有居家自主健康管理，其中3名回台後，因出現呼吸道症狀就醫，目前正在深入追蹤聯繫該3名台商，以及其他所有密切接觸者。

陳副總統說，這名司機病例可算是「社區感染」（locally infected/transmitted），而其感染來源正在追查中。

他說，台灣看到日本的類似案例，自2月12日起，只要是全國各醫療院所通報的疑似流感併發重症病例，但卻是流感篩檢陰性者，全部都要再檢驗武漢肺炎病毒，總共檢驗113件檢體，第19號病例是唯一武漢肺炎病毒被驗出陽性者。

陳副總統說，確診之後，防疫人員立即追蹤其密切接觸者，在79名密切接觸者當中，目前已經完成73人採檢，其中60人檢驗是陰性，一名陽性（第20號病例）就是第19例的親屬。幸好現在的檢驗能量逐步擴大，能夠回溯加驗檢體，才有機會發現兩位新確定病例。

他說，衛福部長陳時中也特別說明，社區傳播（community spread）的特性是：「在社區中走動都會被感染」。它具有四個徵兆：確診病例無法找到傳染來源；本地感染個案數已遠超過境外移入感染個案數；已經出現持續性的傳播鏈；有廣泛發生的群聚感染事件。

陳副總統表示，目前疫情中心正在檢視第一徵兆，積極調查第19號病例的傳染來源；至於其他三個徵兆，在台灣都不存在，「也就是說，台灣並未進入『社區傳播』的狀況，一般民眾從社區得到感染的風險很低，防疫等級不必升級。」

他說，呼籲大家還是要全民防疫，維持良好衛生習慣：勤洗手、少到人群擁擠的公共場所、有病一定要在家休養和戴口罩。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：楊凱翔）1090217