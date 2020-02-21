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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎疫情燒將開學 勞動部：不排除第二波防疫照顧假

最新更新：2020/02/21 12:09
勞動部長許銘春21日在立法院施政總質詢備詢時，被立委問及25日開學後是否可能啟動第二波防疫照顧假，許銘春說，不排除。（中央社檔案照片）
勞動部長許銘春21日在立法院施政總質詢備詢時，被立委問及25日開學後是否可能啟動第二波防疫照顧假，許銘春說，不排除。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒、郭建伸台北21日電）勞動部長許銘春今天在立法院施政總質詢備詢時，被民眾黨立委賴香伶問到，學校25日開學後，是否可能啟動第二波防疫照顧假。許銘春說，不排除。

立法院第10屆第1會期今天開議，行政院長蘇貞昌上午施政報告後，隨即展開總質詢。

防疫資訊

賴香伶質詢時問到，防疫照顧假是不是到24日截止，會不會有第二波防疫照顧假等問題。

許銘春說，不排除。她指出，教育部昨天公布武漢肺炎停課標準，1班有1名師生被列為確定病例，該班停課，14日內同校有2名師生確定病例，全校停課。

她說，不排除第二波防疫照顧假，但這需要跨部會討論後，向中央流行疫情指揮中心反映，由指揮中心決定。

賴香伶問到，是否要將防疫照顧假入法？許銘春說，目前防疫照顧假已經有法源依據，根據災害防救法，是有法源依據的。

蘇貞昌說，防疫照顧假名稱是新的，但有法源根據，勞動部希望防疫照顧假都給、甚至給更多薪，但就政府立場來說，疫情讓勞工受到衝擊，雇主不能拒絕勞工請防疫照顧假，而雇主也受衝擊，如果政府命令老闆要給薪，會造成雇主的負擔，未來會斟酌情況，政府盡量達到雇主與勞工的兩邊照顧。（編輯：謝佳珍）1090221

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