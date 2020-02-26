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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
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武漢肺炎疫情8/100

大甲媽遶境照辦 盧秀燕：若難保安全應重新考慮

最新更新：2020/02/26 16:47
大甲媽祖遶境活動將如期籌辦，台中市長盧秀燕（中）26日受訪時說，如果不能夠保證信徒疫情安全的話，她認為應該要重新考慮。中央社記者郝雪卿攝　109年2月26日
大甲媽祖遶境活動將如期籌辦，台中市長盧秀燕（中）26日受訪時說，如果不能夠保證信徒疫情安全的話，她認為應該要重新考慮。中央社記者郝雪卿攝　109年2月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）大甲媽祖遶境活動將如期籌辦，各界紛紛提出建言，包括建立遶境名冊及建立防疫SOP等，台中市長盧秀燕今天表示，如果不能夠保證信徒疫情安全的話，應該重新考慮。（延伸閱讀：整理／全台主要宮廟遶境活動異動情況一次看

防疫資訊

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨中南部多縣市，每年吸引大批信徒跟隨，今年因應武漢肺炎疫情爆發，不少醫師及民眾呼籲停辦；鎮瀾宮董事長顏清標今天上午宣布遶境照常舉行，但若衛福部、內政部要求取消，廟方也會遵守。

民進黨台中市議員施志昌表示，鎮瀾宮執意舉辦大甲媽遶境進香活動，不僅僅帶給中市府防疫壓力，而是中南部縣市都要警覺，他也質疑，這個活動可能成為防疫黑天鵝。

施志昌呼籲，由於活動仍繼續舉辦，鎮瀾宮轄下各個團體如神轎班、機車團、哨角隊等，要建立防疫SOP，例如建立遶境名冊、按時量體溫、全程配戴口罩以及發現發燒個案時，該如何處理等相關流程，也建議盧秀燕發揮中部7縣市治理平台功能。

盧秀燕今天下午出席一場體育活動，接受媒體聯訪時表示，如果不能夠保證信徒的疫情安全的話，應該要重新考慮。

台中市民政局也指出，中央將召集相關宮廟代表開會討論，後續民政局也會配合協助。但大甲媽遶境橫跨多個縣市，則已超出台中市轄區範圍，至於台中市境內的遶境活動，例如樂成宮「旱溪媽祖遶境大屯18庄」，相信樂成宮會提出備案。（編輯：洪學廣）1090226

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