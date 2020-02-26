大甲媽遶境照辦 盧秀燕：若難保安全應重新考慮

大甲媽祖遶境活動將如期籌辦，台中市長盧秀燕（中）26日受訪時說，如果不能夠保證信徒疫情安全的話，她認為應該要重新考慮。中央社記者郝雪卿攝 109年2月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）大甲媽祖遶境活動將如期籌辦，各界紛紛提出建言，包括建立遶境名冊及建立防疫SOP等，台中市長盧秀燕今天表示，如果不能夠保證信徒疫情安全的話，應該重新考慮。（延伸閱讀：整理／全台主要宮廟遶境活動異動情況一次看）

一年一度的大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，為期9天8夜，全程340多公里，橫跨中南部多縣市，每年吸引大批信徒跟隨，今年因應武漢肺炎疫情爆發，不少醫師及民眾呼籲停辦；鎮瀾宮董事長顏清標今天上午宣布遶境照常舉行，但若衛福部、內政部要求取消，廟方也會遵守。

民進黨台中市議員施志昌表示，鎮瀾宮執意舉辦大甲媽遶境進香活動，不僅僅帶給中市府防疫壓力，而是中南部縣市都要警覺，他也質疑，這個活動可能成為防疫黑天鵝。

施志昌呼籲，由於活動仍繼續舉辦，鎮瀾宮轄下各個團體如神轎班、機車團、哨角隊等，要建立防疫SOP，例如建立遶境名冊、按時量體溫、全程配戴口罩以及發現發燒個案時，該如何處理等相關流程，也建議盧秀燕發揮中部7縣市治理平台功能。

盧秀燕今天下午出席一場體育活動，接受媒體聯訪時表示，如果不能夠保證信徒的疫情安全的話，應該要重新考慮。

台中市民政局也指出，中央將召集相關宮廟代表開會討論，後續民政局也會配合協助。但大甲媽遶境橫跨多個縣市，則已超出台中市轄區範圍，至於台中市境內的遶境活動，例如樂成宮「旱溪媽祖遶境大屯18庄」，相信樂成宮會提出備案。（編輯：洪學廣）1090226