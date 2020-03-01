東京馬拉松大迫傑創日本新紀錄 可望取得東奧出賽資格

日本長跑名將大迫傑1日在東京馬拉松跑出2小時5分29秒好成績，打破自己保持的2小時5分50秒日本紀錄。（共同社提供）

（中央社東京1日綜合外電報導）日本長跑名將大迫傑今天在東京馬拉松跑出2小時5分29秒好成績，打破自己保持的2小時5分50秒日本紀錄，只要琵琶湖馬拉松沒有日本人創新紀錄，大迫傑就能取得東京奧運出賽資格。

由於日本境內武漢肺炎疫情持續延燒，東京馬拉松主辦單位日前取消一般跑者參賽，只讓菁英選手下場。東京馬拉松每年大約有3萬8000人參賽，今年東京馬拉松男女菁英選手合計約200人。

日本朝日新聞報導，兼具東京奧運日本代表選拔會功能的東京馬拉松今天舉行，大迫傑跑出2小時5分29秒，打破自己保持的2小時5分50秒紀錄，是日本選手第一名、所有國家參賽跑者的第4名。

日本境內武漢肺炎疫情持續延燒，東京馬拉松主辦單位日前取消一般跑者參賽，只讓菁英選手下場，現場可見工作人員配戴口罩。（共同社提供）

大迫傑（前）在東京馬拉松的好成績讓他向僅剩的最後一個東奧馬拉松出賽資格往前邁一大步。（共同社提供）

大迫傑今天的好成績讓自己向僅剩的最後一個東奧馬拉松出賽資格往前邁一大步，只要接下來在8日舉行的琵琶湖馬拉松沒有日本跑者能破大迫傑今天的紀錄，大迫傑就能取得出賽資格。

日本為選拔代表參加2020年東京奧運馬拉松賽事的選手，去年9月在東京都明治神宮外苑舉辦Marathon Grand Championship（MGC）賽事，男子組方面由中村匠吾以2小時11分28秒奪冠、服部勇馬以8秒之差屈居第2；大迫傑則落後服部勇馬5秒，以2小時11分41秒屈居第3名。

由於去年選拔會男女都取前2名篤定獲得出賽東奧資格，也各剩一個名額給敗部復活的跑者爭取，但男女各有以下條件限制。

男子組選手必須在今年指定賽事中，打破大迫傑創下的2小時5分50秒日本男子跑者紀錄；如果沒有選手打破紀錄，第3個名額將由MGC第3名的大迫傑拿下。

女子組選手則必須在今年指定賽事中，跑出低於2小時22分22秒的成績，才能拿走第3個參賽名額，否則第3張門票將由MGC第3名的小原伶拿走。（譯者：黃名璽/核稿：曾依璇）1090301