武漢肺炎疫情 陳時中：長期來看社區感染無法避免

針對民進黨立委高嘉瑜3日表示，限制醫事人員出國沒有法源依據，衛生福利部長陳時中（前中）4日受訪指出，這有法源依據，包括醫師法第24條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條等。中央社記者郭日曉攝 109年3月4日

（中央社記者王揚宇台北4日電）針對武漢肺炎疫情，衛福部長陳時中今天說，長期來看社區感染無法避免，但要避免疫情大爆發。至於疫情是否會在夏天趨緩，因病毒通常要熱到攝氏50幾度才比較不容易存活，但要熱到50幾度不容易。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案。

民進黨立委沈發惠質詢時，先要求陳時中說明對於未來疫情發展的研判，因為這牽涉到所有的紓困振興狀況，而對於疫情發展，外界有不同說法，一種是到夏天後疫情會趨緩，另一種是未來社區感染無法避免。

陳時中說，長期來看社區的感染當然是無法避免，因為病毒多樣性與無症狀感染，整體來說，防疫政策與時間在賽跑，要避免疫情大爆發，要用很精確的疫調，「避免突然往上跳，我們不敢說曲線不再往上，我們要讓它平穩，在控制之內」。

陳時中指出，很多人都說比較熱的天氣，病毒比較不容易存活，不過一般病毒要到50幾度才無法存活，但要熱到50幾度不容易，「我們抱著期待，不敢輕忽」。

沈發惠表示，進入夏天後，有很多預期中的大型群眾聚會活動會進行，在1月29日有公布「嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）」因應指引：公眾集會，經過近期的媽祖繞境等宗教爭議問題後，現在是否有新版的公眾集會指引。

陳時中說，第2版公眾集會指引，基本上還是一樣沒有走所謂的剛性路線，大概是從地方主管單位，從它的必要性做檢討，若有必要就進到風險評估，他有訂幾項指標，例如對於人員的可掌握性、座位固定性與擁擠性，以及相關應變處置的準備性。

至於是否有人數限制規定；陳時中說，現在還是建議數值，大概1000人以上，在審核的時候相對嚴格，訂定評估標準，確定可以照這樣風險評估通過後，應變的方案能夠確實執行，這樣就可能讓他來做。（編輯：林淑媛）1090304