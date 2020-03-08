潤寅詐貸案 王音之羈押禁見

潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之逃亡美國，調查局1月21日押解楊文虎返台，美方7日把王音之（中）押上班機，8日清晨抵台，調查局接手解送王音之到台北地檢署歸案。中央社記者林長順攝 109年3月8日

（中央社記者林長順台北8日電）潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦去年逃亡美國，楊文虎1月間被押解返台。王音之今天自美國被押解返台歸案，北檢訊後聲押。台北地院審理後，晚間10時許裁定羈押禁見。

潤寅集團負責人楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起，向9家銀行所屬分行詐貸新台幣386億2718萬餘元，兩人於去年6月間潛逃出境，台北地檢署同年8月間發布通緝。今年1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人。

美方今年1月21日遣送楊文虎回台歸案，北檢向台北地方法院聲請羈押獲准。王音之昨天被美方遣返，今天清晨抵達桃園國際機場，調查局將她解送到北檢歸案。

檢察官訊問後，晚間認定王音之涉犯銀行法、商業會計法、刑法詐欺罪、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見。北院晚間10時許裁准。（編輯：唐聲揚）1090308