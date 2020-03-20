疑網軍操作引搶購潮 法務部：鎖定對象追查到底

台灣武漢肺炎確診個案攀升，突破百例也引發民眾一波物資搶購潮，19日新北市蘆洲區一家大賣場內，大批民眾推著購物推車採買，導致走道一度「塞車」。中央社記者林俊耀攝 109年3月19日

（中央社記者陳俊華台北20日電）立委指出，疑似因網軍帶風向，傳出民眾搶買物資。法務部長蔡清祥今天說，調查局已蒐集情資、鎖定對象，馬上就會採取調查行動，是否是由中國網軍傳來不實消息，一律都會追查到底。

國內武漢肺炎確診案例破百例，由於民眾不安的預期心理，出現搶購民生物資，部分通路的泡麵、罐頭、衛生紙等物資已出現斷貨情形。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，邀行政院長蘇貞昌及內閣官員列席備詢。

民進黨立委趙天麟質詢時指出，近期民眾到超商賣場搶貨，行政院已強調貨物充足、無需搶購，還要大家「盡量買」；但疑似有網軍在批踢踢帶風向，引發囤貨潮，檢調單位在查幕後影武者，甚至傳出有來自對岸網軍操作，他認為要把影響防疫的人揪出來，予以法辦。

蔡清祥答詢時表示，法務部調查局這幾天蒐集相關情資、鎖定特定對象，馬上就會採取調查行動，除了在國內散布不實消息，還要追蹤幕後是不是有中國網軍傳過來、再由國人傳播，一律都會追查到底。

趙天麟說，國內已經通過國安法、反滲透法等相關法律，給政府很大的依據，他要問，目前鎖定的對象是在境內或境外？蔡清祥說，目前是在境內，但是否是引用境外的不實訊息，作為散播工具，會進一步查證。（編輯：郭萍英）1090320