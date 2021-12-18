桃園防疫旅館案採檢結果出爐 467人全數陰性

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指揮中心16日表示，桃園防疫旅館群聚案的接觸者採檢結果全數出爐，467人全數陰性。圖為16日工作人員協助住客進行清空作業。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北18日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，桃園防疫旅館群聚案的接觸者採檢結果全數出爐，除了先前曾驗出的3名陽性個案外，旅館37名員工、414名旅客、16名社區接觸者全數陰性。

桃園市防疫旅館近日爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染疫情，旅館先後出現8名確診者，其中包含指標個案在內同住6樓的確診者共6例，其餘2人則位於5樓與8樓。

經病毒基因定序證實，6樓的6人均感染同一株Delta變異株，確定為群聚感染，另一名住8樓的個案也染同一病毒株，但是否為同一群聚、感染途徑等，有待釐清。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午宣布，此案接觸者採檢結果已全數出爐，防疫旅館員工37人全數陰性，回溯及現住旅客共採檢417人，除了先前已確診的3人外，其餘414人全部陰性，社區接觸者16人也全數陰性。（編輯：張芷瑄）1101218