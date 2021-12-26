COVID-19全球最新情報12/26

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全世界COVID-19確診案例數在最近一週暴增近1/5。圖為美國新澤西州民眾接受COVID-19檢測。（安納杜魯新聞社）

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（中央社台北26日電）在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情衝擊下，全球商業航空公司在耶誕節週末總計取消逾4500個航班，為旅客帶來更多不確定性和不便。

全世界的COVID-19確診案例數在最近一週暴增近1/5，絕大多數地區的疫情傳播速度都有加快趨勢，其中又以歐洲為最。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間26日上午7時，全球至少539萬6158人因COVID-19染疫病逝，至少2億7941萬5877人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心宣布，25日國內沒有COVID-19本土病例，也沒有死亡個案，另新增18例境外移入病例。截至目前國內累計1萬6891例確診，2020年起累計850例COVID-19死亡病例。

COVID-19疫苗第3劑24日起全面開放混打，根據指揮中心統計，24日共接種1萬1249劑，創下12月2日第3劑開打以來新高，第3劑累計接種9萬多劑，另有231人接種基礎加強劑。

中研院日前發生P3實驗室人員染疫案，指揮中心25日表示，110名居家隔離者檢疫期滿採檢均陰性，另外373名自主健康管理、自我健康監測者採檢也都是陰性，宣布此案結案。

COVID-19疫情是否流感化，指揮中心指揮官陳時中表示，若未來持續流行Delta及Omicron，最快農曆春節後能看出疫情走向，但隨時都可能有新變異株來攪局，防疫仍不可鬆懈。

● 中國

中國國家衛生健康委員會官網25日公布，24日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例140例，其中境外移入病例53例，本土則有87例，包括：陜西78例、廣西5例、雲南4例。

截至24日24時，中國現有確診病例1881例，累計報告確診病例10萬871例，累計死亡4636例。

陝西省西安市這波COVID-19本土疫情累計確診病例已達330例，全市進入封城狀態。中國中醫防疫專家張伯禮24日表示，西安疫情的轉捩點尚未到來，大約還要20天才能看出分曉。

中國全國碩士研究生招生考試25日登場，為貫徹「應考盡考」，已經封城的陝西西安市，各大學對被隔離無法前往考場的考生實施「送考上門」，派人到醫院、旅館、住家進行「兩對一」監考。

● 日本

日本東京都政府面對轄內出現首例COVID-19Omicron變異株社區傳播確診病例，從25日開始啟用12處篩檢站，大規模免費為有意願的民眾進行病毒篩檢。

繼日本大阪及東京先後出現疑似COVID-19Omicron變異株社區傳播後，京都府與福岡縣25日也分別確認轄內Omicron患者皆無海外旅遊史，同樣疑為社區傳播。

● 韓國

為盡快找出新種COVID-19病毒Omicron感染者，韓國研發新型PCR檢測試劑，聲稱可將檢測時間從3到5天大幅縮短成3到4小時，也是全球第一劑可辨別出5種COVID-19病毒的PCR試劑。

根據韓國疾病管理廳發布新聞稿，相關單位與民間業者合作已成功開發出可快速檢測出是否感染Omicron的PCR試劑，預計在29日前發放至各地方政府，30日起導入使用。

韓國至今累計超過60萬人確診，傳染力較既有病毒更強的Omicron感染案例也持續增加，24日新增80例感染案例中，41例為境外移入，39例為社區感染。

● 越南

越南近日開放5省市試點重迎國際觀光客，喊話盼明年能有500萬人次造訪；與此同時，越南衛生部並宣布，因工作理由入境越南停留14天以下的商務、公務旅客不用隔離。

越南為防範COVID-19疫情於去年3月關閉國境，期間只允許特定商務旅客搭乘特定包機入境，至今年11月中旬才在疫苗護照架構下開放5省市試點接待國際觀光客，迄今有約3500入境人次。

越南快訊（VnExpress）報導，越南文化體育旅遊部旅遊總局局長阮重慶（Nguyen Trung Khanh）表示，在疫苗護照架構下盼2022年的國際旅客入境人次達500萬，並期望旅遊收入能達400兆越南盾（新台幣約4849億元）。

● 泰國

泰國吉拉沙特維特哈雅學校（Jirasartwitthaya School）15年來都會舉辦耶誕派對，今年的派對出現了疫情下的新插曲，那就是現場有戴上耶誕老人帽和口罩的大象對學生分發洗手劑、口罩和氣球。

泰國雖然有高達98%的民眾信奉佛教，但也會在年底假日季節慶度耶誕節。

泰國今年4月再度關閉校園，疫情在今年8月達到頂峰。10月時為了因應校園將逐步開放及學生分批間隔到校上課，政府開始對高中生接種疫苗。泰國至今累計有220萬例確診、2萬1501例死亡。

● 以色列

基督徒認為伯利恆是耶穌誕生的城市，以往是耶誕慶祝活動的焦點，街道和飯店會聚滿大批人潮。但控制伯利恆所有出入口的以色列，如今為減少COVID-19 Omicron變異病毒的傳播，已禁止外國人入境

去年在疫情影響下，伯利恆大幅減少慶祝活動，只有虛擬樹燈和少數童軍遊行。今年慶祝活動比去年熱鬧些，但仍遠不及往年規模。

※ 大洋洲

● 澳洲

澳洲人口最多的新南威爾斯州（New South Wales）25日通報，過去24小時新增6288例確診，比前一天新增病例多出676例，也創下疫情爆發以來澳洲任一州單日確診最高紀錄；所幸並無新增死亡病例，且已至少接種一劑疫苗的州民比例達到95%。

澳洲人口第2大州維多利亞（Victoria）則通報，單日新增2108例確診和6例死亡。

由於澳洲16歲以上人口約91%已完整接種2劑疫苗，總理莫里森（Scott Morrison）表示已沒有封城必要。

澳洲人口2大州25日通報的COVID-19確診病例激增，其中人口第一大州新南威爾斯單日新增病例首度破6000例，耶誕氣氛蒙陰影。（安納杜魯新聞社）

※ 歐洲

耶誕節是歐洲人最重要的節日，今年對比利時民眾是第2個疫情耶誕節，外出群聚慶祝仍遭限制，但不出門也有煩惱，因天然氣價格飆漲電費大增，新型冠狀病毒變異株擴散加上能源貧困加劇，今年耶誕節格外悶。

● 法國

法國公共衛生機構25日通報，過去24小時境內新增10萬4611人確診感染COVID-19，連續第3天創單日新高紀錄，累計確診攀升至908萬8371例。法國25日新增84人病故，境內累計染疫不治達12萬2546人。

法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預定27日與政府重要成員舉行視訊會議，研商新防疫措施。

根據法國衛生部數據，法國目前有5271萬人接種至少一劑疫苗，約占法國人口78.2%；有5160萬人完成2劑接種，約占法國人口76.5%；有2194萬人接種第3劑疫苗。

● 德國

新型冠狀病毒變異株Omicron全球肆虐，德國防疫部門專家說，「只要同一房內有一人染疫，被感染的人數會非常多，Omicron變異株的傳染力令人印象深刻」。

● 義大利

全球數以10億計人口連續第2年在疫情陰影下慶祝耶誕節。教宗方濟各（Pope Francis）24日晚在羅馬主持耶誕夜彌撒，現場約有2000名戴口罩的信眾聆聽；他呼籲對貧困者展現更多同舟共濟的精神。

義大利衛生部25日通報新增5萬4762人確診感染COVID-19，改寫前一天的5萬599人染疫紀錄，為連續第3天創新高紀錄。

路透社報導，25日新增COVID-19相關死亡144例，較前一天的141死略增。

自去年2月爆發疫情以來，義大利境內累計13萬6530人染疫不治，排名歐洲第2高，僅次於英國，在全球則排名第9高。截至目前累計通報確診557萬例。

● 丹麥

「華盛頓郵報」報導，丹麥是非洲以外最早見證Omicron爆發潛力的國家之一，但過去一週當地COVID-19疫情發展比預期好，單日新增確診數在飆上歷史新高後已趨穩。官方公布23日有1萬2500例，相較接近上週末時為1萬1000例。

更重要的是，丹麥新增染疫住院人數截至目前僅達預估值的低端。丹麥政府科學機關一週前預估，到了耶誕節前夕，單日新增住院病患數可能介於120至250人；實際上近幾天都徘徊在125人。

這些正面發展，加上政府迅速推動接種疫苗追加劑，使得丹麥更有希望避免原先一直預期會出現的確診數大爆發慘況。

● 葡萄牙

葡萄牙衛生局25日表示，Omicron變異株已是葡國主要流行病毒株，占12月22日確診病例的61.5%。

葡萄牙24日新增10死和1萬16起確診，稍低於前一天的11死和1萬2943起確診。

葡萄牙有著全球數一數二高的疫苗覆蓋率，如今開始開放5歲以上孩童接種。

葡萄牙強制民眾在家辦公，關閉酒吧和舞廳，室內一律戴口罩。

旅客就算已接種疫苗，入境時仍須出示3天前的PCR採檢陰性證明。

※ 美洲

● 美國

美國耶誕假期到來，COVID-19確診數已見飆升；疫情近兩年，美國人戴口罩風氣普遍，如今衛生專家呼籲民眾選戴防護力較好的口罩，警告「布口罩形同裝飾」。

耶誕節前夕，Omicron變異株擴大傳染之際，人口約1000萬人的洛杉磯郡這幾天的確診人數節節上升，從21日單日3052例，到隔天的6509例，23日單日確診來到8633例。

有線電視新聞網CNN網站刊出專題報導，說明在Omicron變異株擴大傳染之際，民眾應該升級口罩的防護力。

報導引述專家指出，儘管科學家目前對Omicron的認識仍然有限，無法完全確定它傳染力高的原因，但有鑑於COVID-19絕大部分透過空氣傳染的特性，口罩還是一個非常有效的防疫工具。

● 巴西

巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）23日表示，可以批准對5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，但父母必須出示醫師處方箋並簽署責任切結書，引起許多衛生專家反對。

※ 非洲

● 奈及利亞

奈及利亞總統發言人謝胡（Garba Shehu）25日證實自己COVID-19篩檢呈陽性，目前正在隔離。謝胡是79歲總統布哈里（Muhammadu Buhari）核心圈人士。

路透社引述當地多個媒體報導指出，布哈里身邊的幕僚和官員有多人染疫，包括資訊部長穆罕默德（Lai Mohammed）。

穆罕默德並未回覆記者電話；總統府官員婉拒評論是否有其他官員或部會首長染疫，也沒有說明21日剛打第3劑加強針的總統是否接受採檢。

奈及利亞迄今累計23萬4709人染疫，2993人病故。（譯者：陳正健/核稿：蔡佳敏）1101226