早安世界》東北季風增強持續影響至1月2日 大台北今晚轉涼有雨

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中央氣象局表示，29日晚間鋒面接近，大台北及東半部有局部短暫雨，北部至明年1月2日都偏涼。圖為台北市一個雨天的路口。（中央社檔案照片）

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東北季風挾鋒面今晚通過 大台北轉涼有雨 東部跨年看曙光要碰運氣

中央氣象局表示，29日晚間鋒面接近，大台北及東半部有局部短暫雨，中南部還是多雲到晴，水氣影響時間大約只有1天；與此同時，東北季風也會增強，並持續影響至明年1月2日，北台灣天氣偏涼。另外，跨年夜至元旦東半部多雲偶有雨，想看見曙光「要碰運氣」，至於西半部大致為晴到多雲，能看見日出的機會相對較高。（看完整報導）

立院三讀增設數位發展部 部長人選鎖定唐鳳、郭耀煌與吳政忠

立法院會28日三讀通過數位發展部組織法，明定掌理10大事項，包括國家數位發展政策、通訊傳播與數位資源的規劃、推動，及數位科技應用與創新發展環境的建構等。行政院表示，這是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，未來數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等5大領域，加速促進國家數位轉型、做好資安維護。至於首任部長人選，政務委員郭耀煌、唐鳳以及科技部長吳政忠皆有可能出任，目前尚未定案。學者認為，政府數位轉型是順應潮流，設立資訊安全專責單位也確實有必要，但後續推動業務時要留意跨部會溝通整合。（看完整報導）

台股大漲147點收18196續寫紀錄 新台幣連6升收逾3個半月新高

受到美國科技股創高和台積電計畫在台中設廠的消息激勵，台股28日由台積電等電子權值股領軍，全場指數都在高檔位置，盤中最高18197.36點、收盤18196.81點，皆創歷史新高，成交金額為2592.87億元。與此同時，外資買超新台幣215.55億元，買超前10名個股除晶圓代工雙雄台積電、聯電外，還包括5檔金融股。另外，台股創高也帶旺匯市，新台幣匯率連6個交易日升值，28日收在27.685元，升3分，創下逾3個半月新高，台北及元太外匯市場總成交金額為13.95億美元。（看完整報導）

產檢假將增至7日 配偶也適用 新增兩日薪資由政府負擔

現行規定勞工懷孕產檢假5日、配偶陪產假5日，立法院會28日三讀通過修正性別工作平等法部分條文，明定勞工妊娠期間，雇主應給予產檢假7日，陪伴配偶產檢和陪產假7日，且產檢假、陪產檢假、陪產假薪資照給。修正條文施行日期由行政院訂定，並自公布日施行。為不增加雇主負擔，勞動部表示，不論是產檢假、陪產假及陪產檢假，修法新增的2日薪資費用，全都由政府補助。（看完整報導）

3銀行理專監守自盜合計罰2千萬元 金管會連2年開出逾3億元罰單

銀行再傳不肖行員或理專監守自盜，金管會28日開罰3家銀行共2000萬元，包括板信銀200萬元、永豐銀行400萬元以及中信銀1400萬元。對於遭金管會開罰，中信銀與永豐銀都表示，會持續強化內控機制。金管會銀行局、保險局及證期局今年合計已開罰新台幣3億381萬元，逼近去年全年3億894萬元水準，罰金連續兩年突破3億元，單筆案件裁罰金額最高為台新銀行理專弊案，遭罰3000萬元。（看完整報導）

中國謀求晶片供應自主 加深全球不安因素

中國想要成為獨立自主的科技強國，不惜推動阿里巴巴等自家科技業巨擘投入不熟悉且複雜昂貴的晶片設計工作。阿里巴巴成立3年的晶片部門平頭哥（T-Head）10月發表第3款處理器倚天710，社交媒體巨擘騰訊和知名手機廠牌小米也已承諾要投入數以十億美元計資金研發晶片。企業界和政界領袖警告，中國若成功讓自家科技與國際脫鉤，可能拖累產業創新速度、破壞全球貿易，造成世界更貧窮，加深全球不安。（看完整報導）

赴哈薩克空手道代表團確診增至13人 7例染Omicron

台灣空手道代表團日前赴哈薩克參賽，全團22人已增至13人確診感染COVID-19，其中7例是感染Omicron病毒株。中央流行疫情指揮中心邀集相關主管機關舉行檢討會議時提到，代表團早在11月上旬至中旬就陸續抵達哈薩克，13名確診者中有11人完整接種2劑COVID-19疫苗，其餘2人僅打1劑疫苗。至於未來長期移地海外培訓參賽國手團是否提前接種第3劑疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，近期交由ACIP會議討論。除了台灣選手確診外，日本、香港及泰國代表團參賽返國後也傳疫情。泰國代表團教練雅妮莎表示，泰國全團團員返國後都確診，她認為是哈薩克的防疫管理措施鬆散所致。（看完整報導）

宋少卿酒駕累犯3萬元交保 道歉辯有請代駕卻自己移車出事

藝人宋少卿28日凌晨開車行經新北市板橋區時碰撞計程車，且酒測值超標，遭警方依公共危險罪嫌移送法辦，新北地檢署訊後，諭知以新台幣3萬元交保。這已是宋少卿第5度被發現酒駕，他在媒體聯訪時數度致歉表示，他有請代駕卻心存僥倖，自己把車從停車場開出來便發生事故，且日前才說不再酒駕卻再犯，真的對不起。另外，宋少卿近期在「相聲瓦舍」有參與2檔演出，「相聲瓦舍」發表聲明表示，絕對不姑息酒駕累犯，宋少卿會從這2檔戲全面消失，團長馮翊綱強調：「不會讓這個酒駕累犯上台。」（看完整報導）

瑞莎遭控利用選手成就個人 喊話不放棄繼續為體操努力

從烏克蘭嫁到台灣的女星瑞莎近年致力推動台灣韻律體操的發展，並成立「瑞星韻律體操協會」栽培選手。11月5日她還挺著6個月身孕拜會體育署，希望協助體操協會改善比賽設施，避免選手再因場地無軟墊而受傷。不料鏡週刊28日刊出「踢爆假面瑞莎」報導，內容指瑞莎宣稱自掏腰包培育選手並非事實。瑞莎在臉書發文表示，自己不斷被同一批人用最惡毒的言語攻擊，只能相信大家會判斷、分得出來真假，她並說只想為孩子們努力，不會放棄。（看完整報導）

中國解放軍要留學生虛構身分買防毒軟體 日本發逮捕令

日媒報導，一名30多歲的前中國留學生2016年疑在中國解放軍相關人士指示下，企圖以虛構的日本企業與負責人名稱，向東京都內一家公司申購具有高度技術的電腦防毒軟體，最後並未得逞。日本警方判斷，此舉應是中國解放軍為了進行網攻，企圖買下防毒軟體來收集情報，並分析日本企業的系統弱點。這名留學生已返回中國，日本警方以涉嫌詐欺未遂向法院申請逮捕令並獲准，預定近期將透過國際刑警組織發布國際通緝。（看完整報導）