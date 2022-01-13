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Omicron掀恐慌 全球2021年末機票銷售大減

2022/1/13 04:40（1/13 08:21 更新）
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國際航空運輸協會12日表示，因Omicron疫情蔓延各國關閉國界，國際機票銷售在2021年末大幅減少。（圖取自Pixabay圖庫）
國際航空運輸協會12日表示，因Omicron疫情蔓延各國關閉國界，國際機票銷售在2021年末大幅減少。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社巴黎12日綜合外電報導）國際航空運輸協會（IATA）今天表示，國際機票銷售在2021年末大幅減少，因為各國政府關閉國界，對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株「反應過度」。

國際航空運輸協會指出，在2020年及2021年初大規模封鎖措施後，國際航空旅行一度緩慢穩定地恢復，之後Omicron變異株在2021年11月底被發現，快速蔓延開來。

國際航空運輸協會總裁華爾希（Willie Walsh）指稱，不令人意外，與2019年同期相比，國際機票銷售在去年12月及今年1月大幅減少，意味第一季將比原先預期還要艱難。

華爾希指出，對於Omicron變異株的出現，各國政府反應過度，訴諸關閉國界措施，並且過度檢測及隔離旅客。（譯者：陳正健）1110113

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