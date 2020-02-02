最新研究：武漢新型冠狀病毒存在糞便傳染

中新網報導，武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所聯合研究發現，在新型肺炎病患的糞便和肛門拭子檢體裡，也發現新型冠狀病毒核酸檢測陽性。圖為中國北京醫護人員穿防護衣進入醫院。（共同社提供）

（中央社記者林克倫北京2日電）中新網報導，武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所聯合研究發現，在新型肺炎病患的糞便和肛門拭子檢體裡，也發現2019-nCoV（新型冠狀病毒）核酸檢測陽性。

報導引述研究團隊指出，此前國家權威指南提出的飛沫傳播、接觸傳播的基礎上，新冠病毒還存在一定的「糞-口」傳播。

另據深圳市衛生健康委員會官方微博消息，深圳市第三人民醫院肝病研究所1日透露，研究發現在某些新型冠狀病毒感染的肺炎確診患者糞便裡，檢測出新型冠狀病毒核酸陽性，顯示糞便極可能有活病毒存在。

新京報引述香港大學醫學院微生物系教授張其威表示，目前雖然還沒有檢測到活病毒，僅是核酸檢測呈陽性，但是「有活病毒的機率非常高」；因此，新型冠狀病毒也有可能透過糞便途徑傳播，或是糞便裡的病毒形成氣溶膠（固態懸浮粒子）再傳播。

張其威解釋說，當病毒進到腸道後可能還會增生，然後透過糞便排出。第一種傳染途徑是糞便沾到褲子的某個部位、被手碰觸到，手又再碰到鼻子或嘴巴，人就會被傳染病毒。

第二種是感染病患上完廁所沖馬桶時，因水的衝擊力較大，糞便裡的病毒可能揮發到空氣中；若廁所是封閉的、通風效果不好，加上有人正好在馬桶旁邊，就有可能透過呼吸被感染。

至於糞便傳染的機率，張其威表示，「不會超過一半」。糞便傳播的大部分是引起腸道炎的腸道病毒，呼吸道病毒大部分是透過飛沫與接觸傳播，糞便途徑所占的比例不會很大。（編輯：翟思嘉）1090202