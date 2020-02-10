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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其命名為2019新型冠狀病毒（Novel coronavirus, 2019-nCoV）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情1/100

武漢肺炎中國9日增3062確診 累計908死

最新更新：2020/02/10 09:05
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情爆發至今，中國現有確診病例3萬5982例，累計死亡病例908例。圖為中國成都武漢肺炎隔離病區。（檔案照片／中新社提供）
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情爆發至今，中國現有確診病例3萬5982例，累計死亡病例908例。圖為中國成都武漢肺炎隔離病區。（檔案照片／中新社提供）

（中央社台北10日電）中國官方公布，新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）9日新增確診病例3062例、死亡97例，湖北分別占2618例、91例。疫情爆發至今，中國現有確診病例3萬5982例，累計死亡病例908例。

中國衛生健康委員會今天上午在官網公布數據。2月9日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團新增確診病例3062例，新增重症病例296例，新增死亡病例97例，新增疑似病例4008例。

9日新增治癒出院病例632例，解除醫學觀察的密切接觸者2萬9307人。

疫情自2019年12月爆發至2月9日24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團現有確診病例3萬5982例，其中重症病例6484例。

累計死亡病例908例，累計治癒出院病例3281例，累計報告確診病例4萬171例。

目前有疑似病例2萬3589例，累計追蹤到密切接觸者39萬9487人，尚在醫學觀察的密切接觸者18萬7518人。

此外，香港特別行政區36例確診，包含1例死亡，澳門特別行政區10例確診。（編輯：翟思嘉）1090210

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