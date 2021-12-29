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疫情17/300

中國新增152例COVID-19本土確診 151例在西安

2021/12/29 10:33
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（中央社台北29日電）陝西西安的本土疫情備受關注，當地政府雖祭出封城等防控措施，確診數仍居高不下，據通報，中國大陸各地今天新增152例COVID-19本土病例，除了江蘇南京的1例，其餘全在西安市。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，28日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增197例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土152例（陜西151例，均在西安市；江蘇1例，在南京市），另有45例境外移入。

西安這波疫情自本月9日爆發後，當地已自23日開始社區封閉式管理，但確診數仍不斷增高，面對嚴峻的疫情，中共空軍軍醫大學27日晚間派出150人醫療隊入駐西安定點救治醫院，接管隔離病區。

截至28日24時，中國大陸現有確診病例2415例，累計治癒出院9萬4632例，累計死亡4636例，累計報告確診10萬1683例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者141萬4788人，尚在醫學觀察的密切接觸者5萬1593人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬2604例，其213人病亡；澳門特別行政區累計確診78例，都已出院。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1101229

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