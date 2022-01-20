更多編輯台推薦新聞：
醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒
生活

醫療人員紓緩防疫疲勞 抄心經、爬山或來杯立陶宛啤酒

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
疫情
新聞專題
疫情29/300

北京5天增9例本土確診 最少3條傳播鏈

2022/1/20 14:35（1/20 15:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株。圖為18日北京一新增病例所在的社區遭到封閉。（中新社提供）
北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株。圖為18日北京一新增病例所在的社區遭到封閉。（中新社提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北20日電）北京COVID-19疫情嚴峻，自15日通報1例本土確診後，5天內共通報9起病例，涉及Omicron或Delta病毒變異株，而且分散於海淀、朝陽、房山及豐台區，至少有3條傳播鏈。

綜合陸媒報導，15日北京通報於海淀區有1例本土確診病例，感染Omicron病毒變異株，是北京首次出現該變異株。18日通報該病例的母親及單位的同樓層同事也確診。另外朝陽區也有1例陽性病例，感染Delta病毒變異株。

19日北京通報新增5例陽性病例，其中4人為同一單位的冷凍庫裝卸工人，另1人為密切接觸者，一起從事冷凍庫裝卸工作，其中3人驗出Delta變異株。他們當中2人居於房山區企業宿舍同一房間，3人居於豐台區。

迄今北京此輪疫情已波及4個區，而且涉及最少3條傳播鏈。

中國新聞周刊引述中國一名病毒學家分析，該5名冷凍庫工人感染源頭應該來自該冷凍庫，很可能其中1人先感染，再傳染其他人。

迄今北京當局未公布該5名冷凍庫工人所裝卸的貨品流向，是否已傳播至新環境或其他人。不過該病毒學家表示，出現這可能性的機率很低，除非這些病例平常很活躍，與很多人有密切聯繫，否則病毒不大可能一下子透過冷凍庫方式廣泛傳播。但不能確定會否再出現新病例。

該病毒學家又指，於海淀區發生的病例，迄今擴散傳播風險很小，但於朝陽區出現的病例值得警惕。

中國疾控中心副研究員張宇日前表示，仍在調查朝陽區病例的感染源頭，在其周圍肯定還有其他感染者，但應該不會太多。（編輯：陳沛冰）1110120

延伸閱讀
北京再添本土陽性5例 冷鏈工人群聚感染Delta疫情拖累內需 分析預測今年中國經濟成長減弱北京冬奧因疫情確定不賣門票 改讓特定觀眾進場觀賽
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀