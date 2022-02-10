中國新增本土確診降至個位數 7例都在廣西百色

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（中央社台北10日電）中國9日新增29例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例7例都在廣西壯族自治區百色市。

中國國家衛生健康委員會網站通報，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團9日報告新增的本土確診病例降至個位數，7例都在廣西百色。

百色在農曆春節期間爆發疫情，當地7日起要求所有市民居家隔離。據廣西官方統計，截至9日，百色現有187例確診病例。

在無症狀感染者方面，中國當天新增28例，唯一一宗本土個案在遼寧省瀋陽市。當天轉確診2例，當天解除醫學觀察39例，還在醫學觀察的無症狀感染者有824例。

截至9日，中國現有1428例確診，累計治癒出院10萬599例，累計死亡病例4636例，累計報告確診10萬6663例，現有疑似病例1例。累計追蹤到的密切接觸者有155萬1339人，還在醫學觀察的密切接觸者則有4萬352人。

在港澳累計確診部分，香港特別行政區共有1萬5811例，其中1萬3436例已經出院，215例死亡；澳門特別行政區則有79例，均已出院。（編輯：沈朋達）1110210