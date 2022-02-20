廣州恆大足球隊大幅降薪 許家印稱轉型人才培育

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（中央社台北20日電）中國房地產商恆大爆發財務危機以來，旗下職業足球隊「廣州恆大」將何去何從，受到關注。集團創辦人許家印19日表態將繼續足球事業但轉型為人才培育。近日球隊也發布公告，大幅降薪。

中國恆大集團自去年下半年起面臨財務危機，不斷出售包含不動產、股份等資產變現，藉此填補資金缺口以求續命，連帶衝擊旗下的中國職業足球傳統強權廣州恆大。廣州恆大將會破產解散或轉賣的傳聞，不斷在市場中流傳。

根據新京報、南方都市報報導，許家印在19日舉行的俱樂部管理會議上正式表態，將會繼續經營足球事業，未來廣州恆大的定位將會是「搖籃」和「平台」，重於中國足球人才培育。會中並宣布新任人事命令，由恆大足球學校校長王亞軍兼任廣州足球俱樂部董事長。

報導提到，許家印口中的搖籃和平台是指，「要把恆大足球學校打造成為中國足球明星的搖籃，廣州隊要做好搖籃平台」，打通從足球學校到俱樂部的人才培養之路，「走出一條俱樂部和足校自我造血、良性迴圈的新路子，為振興中國足球貢獻力量。」

另據體壇周報報導，這樣的宣示透露出許家印對於未來廣州恆大的戰績並未有嚴苛的要求，甚至可以接受戰績不好而被降級的結果。如果廣州恆大即刻落實「搖籃和平台」的方針，新賽季將會是一支「以年輕球員為主體且沒有聘請任何外籍選手」的球隊。

在許家印宣示前，廣州足球俱樂部於16日率先發布球員集體降薪公告，受影響的球員總計約100人。

據報導，職業隊球員新賽季的最低薪資從年薪人民幣9.6萬元降至6萬元（約新台幣26萬4000元），頂級球員過去最高可領到年薪500萬元，如今天花板也大幅降至60萬元，降幅高達88%。

除了大幅降薪外，廣州恆大也同時宣布與陣中5名歸化球員解約。報導提及，隨著全新的薪資規定實施，未來可能還會爆發一波球星出走潮。（編輯：吳柏緯/翟思嘉）1110220