上海承認管理疏漏致疫情擴散 中小學改上網課

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上海疫情嚴峻，官方11日坦承，這次疫情是因為一家隔離防疫旅館管理疏漏，引發本土感染並導致傳播。圖為10日，上海博物館臨時閉館。（中新社提供）中央社 111年3月11日

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（中央社記者張淑伶上海11日電）上海疫情防控再加碼，全市中小學12日起全部調整為線上教學，幼兒園禁止入園。官方坦承，這次疫情是因為作為隔離防疫旅館的華亭賓館管理疏漏，引發本土感染並導致傳播。

上海官方微信公眾號「上海發布」今天通報近期本土確診病例的溯源結果，指松江、嘉定、閔行、黃浦、徐匯、寶山、浦東新區等區疫情均存在明確的流行病學關聯，病毒基因測序顯示高度同源，感染來源聚焦於：境外移入病例攜帶的病毒污染環境，由於「管理疏漏」引發本土感染並導致傳播。

有民眾留言詢問「什麼地方的管理疏漏」，官方回應「據了解，是中風險地區漕溪北路1200號（華亭賓館）」。不過，官方沒有證實此賓館是否如網傳被用作隔離香港入境者的酒店。

經濟觀察網報導，上海這一輪疫情始於3月1日，其後逐漸蔓延。截至10日，上海有34例本土確診病例在院治療，尚在醫學觀察中的無症狀感染者548例。

從6日至10日，居住在華亭賓館的本土確診病例和本土無症狀感染者合計超過10名。

網傳消息稱，有入境人員隔離在華亭賓館，而華亭賓館的內部通風系統全建築一個通風道，無症狀感染者透過通風道傳播了病毒。

報導說，今年2月9日，華亭賓館發布「歇業公告」，宣布於2月16日正式歇業，並展開裝修改造計劃。而裝修剛剛啓動一天，華亭賓館即被徵用為隔離酒店。

為避免疫情擴散，上海教育局今天還發布了停課通知：3月12日起，全市中小學全部調整為線上教學，幼兒園、托兒所停止幼兒入園，各類培訓機構和托育機構不得開展線下培訓和托育服務。後續安排將視疫情情況變化。

上海出現確診病例的行政區，目前也關閉了公園、文旅場館等公共場所或機構，餐廳禁止內用。

當前周邊城市也對上海祭出封禁或隔離。浙江杭州8日公告，有上海旅居史的人進入杭州要「3＋11」天的隔離和健康監測；江蘇省昆山市鄰近上海的經濟開發區已在10日展開全員核酸檢測。（編輯：楊昇儒）1110311