第2個李文亮 遼寧台女主持提醒小心防疫被革職

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遼寧台女主持人朱霞（圖）直播透露瀋陽市皇姑區疫情不容樂觀卻遭革職，憤憤不平的網友們稱她是「第2個李文亮」。（圖取自weibo.com/lrtvzx）

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（中央社台北6日電）遼寧台女主持人朱霞因開直播透露瀋陽市皇姑區疫情不容樂觀，提醒當地居民要小心防疫，卻落得遭到公司方面發聲明嚴厲批判且還被革職的下場，憤憤不平的網友們稱朱霞是第2個李文亮。

綜合騰訊網、搜狐等多家平台刊載報導，因朱霞是電視台主持人，平時對瀋陽的當地情況比較瞭解，3月30日她開直播與網友們互動答覆很多問題，包括防疫等。

微博影片顯示，當時有人詢問最近瀋陽市皇姑區疫情，朱霞說：「皇姑區的朋友最近一定要非常地小心，做好個人防護，因為有些原因不能說」。

就是這句話，導致朱霞惹禍上身，4月1日遼寧廣播電視集團發聲明嚴厲批判她，未履行必要程序、未經頻道總監批准，擅自使用個人平台帳號，發布涉及瀋陽某區疫情的不當言論，造成社會不良影響。

根據中宣部等單位有關規範並經集團黨委決定，免除朱霞擔任都市頻道管理負責人職務，暫停主持採訪工作，暫停她的新媒體帳號更新，並強調媒體人要時刻牢記「黨的新聞工作者使命」，增強大局和政治意識。

已故「疫情吹哨者」、醫師李文亮也是透過網路發訊示警提醒同行，反遭到當局打壓迫害並意圖粉飾太平，以致源於中國武漢的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情一發不可收拾，甚至演變為蔓延到全球的災難。

目睹朱霞的遭遇，深感不平的中國網友紛紛聲援：「武漢失去了李文亮，瀋陽不能在（再）失去朱霞了」、「遼寧需要的是您這樣敢說真話的主持人」、「跟處理李文亮很像了啊」等。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110406