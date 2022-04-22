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中共20大前人事調動 河北四川書記換人

2022/4/22 19:00
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（中央社記者吳柏緯上海22日電）中共中央今天宣布調整河北省、四川省委書記職務。其中，海關總署署長倪岳峰出任河北省委書記，中央宣傳部常務副部長王曉暉出任四川省委書記。

中共20大將於今年底舉行，省級「一把手」人事依例進入頻繁調動期。

新華社下午報導，中共中央任命倪岳峰擔任河北省委書記，原任省委書記王東峰卸任；王曉暉接替彭清華出任四川省委書記。

根據公開資料，主政河北的倪岳峰現年58歲，曾任國家海洋局副局長、全國人大環境與資源保護委員會副主任委員。2011年空降福建擔任副省長，後來擔任省委常委、紀委書記，省委副書記、福州市委書記；2018年升任海關總署署長。

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主政四川的王曉暉現年60歲，長年任職於中共中央宣傳部，歷任輿情信息局局長、理論局局長、中宣部副秘書長。2009年出任中宣部副部長兼新聞發言人，2014年兼任中央政策研究室副主任，2017年任中央政策研究室常務副主任。中共19大之後擔任中宣部常務副部長，兼任國家電影局局長。

另據星島日報報導，現年65歲的彭清華在卸下四川省委書記後，新職務可能是全國人大專委會副主任委員。（編輯：楊昇儒）1110422

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