習近平召開深改會 強化大型支付平台監管

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（中央社台北22日電）螞蟻集團近日傳出可望結束監管重啟IPO，中共總書記習近平今天主持召開深改會，審議通過「強化大型支付平台企業監管促進支付和金融科技規範健康發展工作方案」，揭示金融平台發展方向。

新華社報導，習近平22日下午主持召開中央全面深化改革委員會第26次會議，審議通過了這項方案。

習近平在主持會議時強調，要推動大型支付和金融科技平台企業「回歸本源」，健全監管規則，補齊制度短板，保障支付和金融基礎設施安全，防範化解系統性金融風險隱患，「支持平台企業在服務實體經濟和暢通國內國際雙迴圈等方面發揮更大作用」。

會議強調，要依法依規將平台企業支付和其他金融活動全部納入監管，以服務實體經濟為本，堅持金融業務持牌經營，健全支付領域規則制度和風險防控體系，強化事前事中事後全鏈條全領域監管。

要強化金融控股公司監管和平台企業參控股金融機構監管，強化網路存貸款、保險、證券、基金等業務監管。要保護金融消費者合法權益，強化平台企業反壟斷、反不正當競爭監管，加強平台企業沉澱數據監管，規制大數據殺熟和演算法歧視。

會議還強調，要壓實各有關部門監管責任，健全中央和地方協同監管格局，強化功能監管、穿透式監管、持續監管，加強監管協作和聯合執法，保持線上線下監管一致性，依法堅決查處非法金融活動。

今天會議還審議通過「關於構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見」。

習近平強調，數據基礎制度建設事關國家發展和安全大局，要維護國家數據安全，保護個人資訊和商業秘密，促進數據高效流通使用、賦能實體經濟，統籌推進數據產權、流通交易、收益分配、安全治理，加快構建數據基礎制度體系。

會議指出，要把安全貫穿數據治理全過程，守住安全底線，明確監管紅線，加強重點領域執法司法，把必須管住的堅決管到位。要構建政府、企業、社會多方協同治理模式，強化分行業監管和跨行業協同監管，壓實企業數據安全責任。

近日盛傳中國鬆綁平台監管，螞蟻可望重啟IPO，雖遭官方與螞蟻否認，但據路透社今天報導，在一連串的監管打擊後，母公司阿里巴巴和螞蟻正逐步解除彼此之間的業務往來，並各自獨立尋求新業務。

此前即盛傳阿里巴巴與螞蟻將拆開各自獨立。報導提到，這與中國官方不願看到權力集中在特定私營企業集團的手中有關。（編輯：楊昇儒）1110622