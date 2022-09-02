中共20大即將召開 人事安排備受關注

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（中央社記者張謙香港特稿）隨著中共20大的舉行日期確定，外界也一如既往展開對中共高層人事安排一場猜謎遊戲。

中共20大全稱「中國共產黨第二十次全國代表大會」。中共中央政治局日前召開會議，敲定於10月16日在北京召開20大。

每次黨代會，中共方面都會點出其重要性，這次也不例外，包括「邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」、「向第二個百年奮鬥目標進軍」等。

不過，相對於上述極具理想的目標，外界眼前最關注的還是20大的人事安排。最近幾天，香港無論是媒體或專家聚會，都是以此為焦點。

綜合而言，他們關注的焦點之一是中共總書記習近平是否連任。在這個問題上，無論是媒體或分析家，普遍預期習近平肯定連任。

在報導中國問題上頗具權威的星島日報日前就指出，習近平在擔任總書記、國家主席和中央軍事委員會主席10年後，肯定再多一任、即5年時間。

該報甚至不確定習近平在第三任期結束之後會否卸任，因為屆時他只有74歲，以現代人的健康標準仍不算「老邁」，何況他還肩負「基本實現社會主義現代化」的重任。

對於習近平打破常規，在兩任之後繼續連任，年前外界更感關注的是，他連任之後會否就台海局勢有新動作。

20大人事安排另一個惹人關注的焦點是政治局常委的變動。

本屆中共政治局常委有7人，排名依地位重要性依次是習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正。

星島日報日前撰文指出，現任7名常委中，只有全國人大委員長栗戰書和副總理韓正因屆齡而必須退休，其餘5人將會留任。

因此，20大政治局常委只會微調。

在這個問題上，同樣具權威的明報認為，20大政治局常委是小動還是大動，還要看下屆何人接替李克強擔任總理。

該報撰文指出，若由汪洋出任總理，政治局常委可能小動；若由胡春華出任，則變動較大，因為胡春華資歷較淺，但總理一職的排名卻高，將令政治局常委的排名變得敏感和複雜。

中國下任總理是汪洋或是胡春華，也是外界近日十分關注的20大人事焦點。

有分析認為，無論從資歷和兩人在廣東的政績來看，似乎汪洋更被看好。

汪洋於2007年從重慶市委書記調任廣東，行事積極，提出了「解放思想」及「敢為先」等政治口號。

更重要的是，在經濟上，他提出「騰籠換鳥」和「雙轉移」口號，核心意義是提升廣東經濟的技術水準，淘汰耗能產業。

汪洋當時提出上述口號的背景是美國和歐洲先後爆發金融風暴，面對全球經濟不景氣，北京當局不斷強調必須創新技術，以提升競爭力。

從這個層面看，汪洋的「騰籠換鳥」政策走在大陸前頭。

在汪洋提出「騰籠換鳥」政策15年後，廣東今天擁有大批創新科技公司，比如華為、騰訊、大疆和比亞迪等。

胡春華於2012年底赴廣東任職，期間顯得成熟穩重，而此前他早已被視為「隔代接班人」，仿似前中共總書記胡錦濤的翻版。

但在廣東工作期間，胡春華比較低調，鮮有個人風格；相反，汪洋個人風格獨特又敢言，言行頗具開創性，甚至有點像習近平。

汪洋在廣東工作時，解決「烏坎村事件」的手法也令人印象深刻，不但令這場政治風暴最終落幕，也使人對中共的刻板看法稍有改變。

相對而言，無論是在廣東工作或擔任副總理以來，海外媒體或分析家似乎未對胡春華政績有太多著墨。

因此，汪洋若出任總理，也符合某些分析家的預測，並不意外。

不過，中共高層最終的人事安排還是要等待20大召開後的結果，畢竟中共高層人事並不透明，往往令一般人難以捉摸。（編輯：周慧盈）1110902