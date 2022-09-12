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港人在英領館外排隊 弔唁英國女王

2022/9/12 17:23
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（中央社記者張謙香港12日電）英國女王伊麗莎白二世駕崩後，英國駐香港總領事館今天起至16日設弔唁冊供公眾悼念，大批市民前往弔唁。

今天是中秋節補假，綜合香港本地媒體報導，早上起陸續有大批市民到總領事館外獻花和排隊簽弔唁冊，人龍一度長達500公尺。

由於天氣酷熱，加上人多和等候時間較長，總領事館在社交網站臉書留言，提醒前往弔唁的人要帶備食水和穿著合適衣服。

香港曾受英國殖民統治，港人對英國女王自有一番感情，英國女王在世時，曾兩度訪港。

1975年，英國女王伉儷首度訪港；當年5月4日，他們搭乘的專機在九龍啟德機場降落，期間附近街道站滿人群，只為一睹女王風采。

1986年10月，英國女王與王夫應中國國家主席李先念的邀請訪問中國，在結束中國行程後來港視察3天。

訪港期間，英國女王到新界沙田公屋隆亨邨探訪其中一個家庭，了解香港普羅大眾的生活；期間香港曾為英國女王及王夫發放煙火，維多利亞海港兩岸有超過10萬人圍觀。

在香港，港人閒聊時都習慣叫英國女王為「事頭婆」，即老闆娘之意，原因是香港既由英國殖民統治，英國女王就是大老闆，當時港人使用的錢幣，上面也印有英國女王頭像。（編輯：李雅雯）1110912

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